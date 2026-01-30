Socionom - Handläggare LSS
Om rollen - LSS-handläggare
Ideal Bemanning söker dig som är en erfaren och engagerad LSS-handläggare med ett genuint intresse för att göra skillnad i människors vardag. I denna roll kommer du att arbeta med personer med funktionsnedsättning och deras närstående i syfte att säkerställa rätt insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Utreda, bedöma och fatta beslut enligt LSS.
Ha kontakt med brukare, anhöriga och externa samverkanspartners.
Föra dokumentation enligt gällande lagstiftning och riktlinjer.
Delta i samverkan med andra yrkesgrupper som t.ex. sjuksköterskor, psykologer och boendestödjare.
Handlägga ärenden i verksamhetssystemet Lifecare.
Du kommer att arbeta i en meningsfull och dynamisk miljö där du gör konkret skillnad för individers livssituation. Rollen innebär både självständigt arbete och nära samverkan med kollegor och andra aktörer.Kravprofil för detta jobb
Socionomexamen.
Minst 3 års erfarenhet som LSS-handläggare inom kommunal verksamhet de senaste 10 åren.
Goda kunskaper i aktuell lagstiftning, särskilt LSS.
Dokumenterad vana av att arbeta i verksamhetssystemet Lifecare.
Trygg och självständig i din yrkesroll, med ett lösningsfokuserat arbetssätt.
God kommunikationsförmåga i både tal och skrift.
Empatiskt och professionellt bemötande.
