Socionom - Handläggare LSS

Ideal BM AB / Socialsekreterarjobb / Göteborg
2026-01-30


Om rollen - LSS-handläggare
Ideal Bemanning söker dig som är en erfaren och engagerad LSS-handläggare med ett genuint intresse för att göra skillnad i människors vardag. I denna roll kommer du att arbeta med personer med funktionsnedsättning och deras närstående i syfte att säkerställa rätt insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Arbetsuppgifter
Utreda, bedöma och fatta beslut enligt LSS.

Ha kontakt med brukare, anhöriga och externa samverkanspartners.

Föra dokumentation enligt gällande lagstiftning och riktlinjer.

Delta i samverkan med andra yrkesgrupper som t.ex. sjuksköterskor, psykologer och boendestödjare.

Handlägga ärenden i verksamhetssystemet Lifecare.

Du kommer att arbeta i en meningsfull och dynamisk miljö där du gör konkret skillnad för individers livssituation. Rollen innebär både självständigt arbete och nära samverkan med kollegor och andra aktörer.

Kravprofil för detta jobb
Socionomexamen.

Minst 3 års erfarenhet som LSS-handläggare inom kommunal verksamhet de senaste 10 åren.

Goda kunskaper i aktuell lagstiftning, särskilt LSS.

Dokumenterad vana av att arbeta i verksamhetssystemet Lifecare.

Trygg och självständig i din yrkesroll, med ett lösningsfokuserat arbetssätt.

God kommunikationsförmåga i både tal och skrift.

Empatiskt och professionellt bemötande.

Vi går igenom ansökningar löpande - tveka inte att höra av dig!
Välkommen till Ideal Bemanning - där vi tillsammans skapar ett bättre liv för personer med funktionsnedsättning.

Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: mehdi.marhri@idealbemanning.se

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Socialsekreterare".

Detta är ett heltidsjobb.

Ideal BM AB (org.nr 559390-2553)

9715451

