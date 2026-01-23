Socialt ansvarig socionom (SAS)
2026-01-23
Vill du vara med och forma framtidens socialtjänst - för både unga och äldre?
Vi söker en socialt ansvarig socionom!
Vi står mitt i en viktig omställning - implementeringen av nya socialtjänstlagen (SoL). För att lyckas med detta söker vi nu en erfaren och engagerad socionom som vill vara med och driva utvecklingen framåt. Tillsammans bygger vi en socialtjänst som är förebyggande, tillgänglig och rättssäker - med individen i centrum, oavsett ålder.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag:
Som socialt ansvarig socionom får du en central roll i att stödja och utveckla hela socialtjänstens arbete från barn och unga till äldreomsorg.
Du arbetar strategiskt och operativt med:
• Kvalitetsutveckling inom samtliga delar av socialtjänsten, huvudsakligen mot individ- och familjeomsorg men även äldreomsorg och funktionsstöd
• Implementering och uppföljning av nya arbetssätt och riktlinjer kopplade till nya SoL
• Lex Sarah-utredningar och systematiskt förbättringsarbete
• Stöd till chefer och medarbetare i rättsliga, etiska och metodiska frågor
• Samverkan med interna och externa aktörer för att säkerställa en helhetssyn i det sociala arbetet
• Uppdraget kan förändras över tid
Vi erbjuder:
• Ett meningsfullt uppdrag i en organisation som satsar på utveckling
• Möjlighet att påverka och bidra till en socialtjänst i framkant för både unga och äldre
• Kompetenta och engagerade kollegor
• Flextid, friskvårdsbidrag och goda möjligheter till kompetensutveckling
Vill du vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom med flerårig erfarenhet av kvalificerat socialt arbete, gärna i en strategisk eller samordnande roll.
Du har god kunskap om socialtjänstlagen och är trygg i att tolka och tillämpa juridik i praktiken.
Du har även god kännedom om lagstiftning så som förvaltningslagen, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
Du är en person som:
• Har ett starkt engagemang för rättssäkerhet och kvalitet i socialt arbete
• Är analytisk, strukturerad och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• Trivs i en roll där du får vara både vägledare, utredare och förändringsledare
• Har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och samverka med andra
Körkort B
Sökande som erbjuds anställning är skyldig att lämna registerutdrag ur belastningsregister.
ÖVRIGT
Som medarbetare inom Hedemora kommun är det viktigt att du delar vår gemensamma värdegrunden KRAM som står för Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Välkommen med din ansökan!
