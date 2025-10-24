Socialt ansvarig socionom (SAS)
Eksjö Kommun / Socialsekreterarjobb / Eksjö Visa alla socialsekreterarjobb i Eksjö
2025-10-24
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eksjö Kommun i Eksjö
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
Sociala sektorn har cirka 900 anställda fördelade inom framförallt äldreomsorg, hälso- och sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinderomsorg. Här får du vara med och forma framtidens socialtjänst tillsammans med kollegor som brinner för kvalitet och innovation. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en möjlighet att påverka, växa och bidra till något större.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Nu söker vi en socialt ansvarig socionom (SAS) som vill ta en nyckelroll i arbetet med att kvalitetssäkra, utveckla och ställa om våra verksamheter inom sociala sektorn. En ny och central roll i vår omställning mot framtidens socialtjänst.
Vi befinner oss i omställningen till den nya socialtjänstlagen, vilket gör arbetet viktigt i rollen som SAS i en tid av förändring. Den aktuella tjänsten fokuserar främst på verkställighet inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg.
I rollen ingår följande.
• Ha ett övergripande tillsynsansvar för rättssäkerhet och kvalitet.
• Utarbeta och följa upp processer och rutiner inom verksamheten.
• Utöva verksamhetstillsyn och säkerställa dokumentation enligt gällande lagstiftning.
• Utreda missförhållande enligt Lex Sarah, säkerställa god hantering av avvikelser och synpunkter.
• Bedriva utveckling utifrån verksamhetens behov.
• Samverka med andra vård- och omsorgsgivare samt ge råd och stöd till chefer.
• Redovisa resultat och mätningar framtagna ur system och register till ledningsgrupp och förtroendevalda.
• Varje år vara delaktig i upprättandet av sektorns övergripande verksamhetsplan .
Tjänsten är en del av kvalitet- och utvecklingsenheten som är en stabsfunktion inom sociala sektorn. Inom enheten har du ett nära samarbete med både SAS (inriktning myndighet och combine), MAS och IT-utvecklare. Du arbetar i nära dialog med sektorns ledningsgrupp och övriga utvecklingskompetenser.KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som har god erfarenhet av att arbeta med utvecklings- och kvalitetsarbete inom sektorns områden och är bra på att driva utvecklingsarbete framåt. Du är ansvarstagande och känner stort ägandeskap för dina ansvarsområden. Du är proaktiv och arbetar systematiskt, med fokus på lösningar och möjligheter. Du har en god förståelse för digitala arbetssätt och är positiv till digitala innovationer. Din förmåga att kommunicera, bygga relationer och skapa samarbeten och förtroende är viktig för att lyckas i rollen.
För att trivas i arbetet behöver du motiveras av att vara delaktig i olika typer av uppdrag - med din strategiska blick och ditt operativa driv är du en nyckelperson i vårt arbete framåt.
Kvalifikationer för tjänsten.
• Socionomexamen.
• Erfarenhet av förändringsledning och utveckling inom äldreomsorg och/eller funktionshinderomsorg.
• Väl förtrogen med de lagar som styr verksamheten.
• God pedagogisk förmåga och lätt att skapa relationer och samarbeta.
• Förmåga att uttrycka dig väl i svenska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande.
• Erfarenhet av övergripande utvecklingsledning i politiskt styrd organisation.
• Kunskap om projektledning och processledning.
• Kunskap om metoder för uppföljning och utvärdering.
Urval och intervjuer kan komma att ske under ansökningstiden.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
ÖVRIGT
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där
medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige
Eksjö kommun har före annonsering redan gjort val av annonseringskanaler och undanber oss därför kontakt från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C283824-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eksjö kommun
(org.nr 212000-0589) Kontakt
Kvalitet och utveklingschef
Carola Walfridsson 0381-36474 Jobbnummer
9572014