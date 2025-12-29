Socialsekreterare Vuxen Utredning
2025-12-29
Socialsekreterare Vuxen
Vill du påverka andra människors liv och göra skillnad är det här jobbet för dig. Vill du delta i ett spännande utvecklingsarbete? Vill du ha ett varierat arbete på myndighet som både innefattar, utredning och uppföljning av beviljande insatser samt mottagningsarbete? Då är du kanske vår nya kollega.
Om arbetsplatsen
Vuxenheten består av vuxen utredning och ekonomiskt bistånd. Vi är 13 medarbetare och 2 teamledare med en gemensam enhetschef. Som organisation befinner vi oss just nu i ett stort utvecklingsarbete riktad gentemot såväl interna rutiner som olika arbetssätt. Vi satsar på hög kvalitet i verksamheten och strävar efter att kunna erbjuda varierande insatser utifrån den enskildes behov. En av våra stora fördelar är att det är nära till besluten och du har stor möjlighet att påverka såväl beslut som innehåll i verksamheten.
Vi erbjuder dig bra förmåner till exempel friskvårdsbidrag via epassi och möjlighet att växla semestertillägget till extra semesterdagar. Publiceringsdatum2025-12-29Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare på myndighet vuxen är ditt uppdrag att utreda och följa upp ärenden samt bedöma dem enligt rådande lagstiftning och utreda ansökningar och ta emot anmälningar rörande skadligt bruk och beroende, boende, våld i nära relation samt socialpsykiatri. Uppföljning av beviljade insatser, både interna och externa insatser.
Samverkan med andra vårdgivare och aktörer är en viktig del av arbetet samt intern samverkan. Handläggning sker enligt gällande lagstiftning och utifrån Socialstyrelsens riktlinjer. I ditt arbete träffar du individer som befinner sig i olika livssituationer och ärendena är därför varierande både innehållsmässigt och över tid. Uppdraget innefattar kvalificerat utredning- och uppföljningsansvar med mål att uppnå förändring för vuxna personer i såväl missbruk som personer som utsätts eller utsätter andra för våld i nära relation. Ett av nämndens mål är att hemmaplanslösningar ska föredras istället för externa placeringar, vilket ställer höga krav på flexibilitet och hög grad av samverkan med öppenvården. Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller motsvarande utbildning och erfarenhet av arbete med vuxen myndighetsutövning. Socialrätt är ett krav för tjänsten. Du bör ha goda kunskaper och erfarenhet av socialtjänstens handläggning och dokumentation som är grunden för vår rättssäkerhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet och kunskap om att fatta beslut och göra bedömningar i ärendet som rör alla våra områden men främst LVM och våld i nära relation.
Kunskaper inom psykiatrins område är meriterande utifrån samsjuklighet och att socialpsykiatrin ingår på enheten. Du är väl förtrogen med aktuell lagstiftning och aktuella socialtjänstprocesser. Du behöver kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av vårt verksamhetssystem Pulsen Combine. Övrigt meriterande är MI, ASI, Freda. Eftersom vi arbetar med uppföljning av våra insatser är det en fördel om du har körkort. Kvalifikationer
Erfarenhet av myndighetsutövning.
Dokumenterad kunskap och erfarenhet av att utreda ärenden gällande våld i nära relation.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vem är du?
Vi vill att du är prestigelös och förstår vikten av att samarbeta för att tillsammans med andra kollegor och samarbetspartners kunna nå resultat och det mål vi arbetar mot. Du har förmågan att tillföra entusiasm och energi i din arbetsgrupp. Du anpassar kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du är tydlig i din yrkesroll och agerar professionellt i de utmaningar vi möter. Du utgår från allas lika värde och skapar god atmosfär i mötet, klientens behov har du som utgångspunkt. Du är flexibel i arbetssätt och tempo för att möta klienternas behov och arbetsgruppens utmaningar. Vid rekrytering lägger vi stor vikt vid att teamets samlade kompetens gynnar vårt uppdrag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Heltid, tillsvidare
Tillträde enligt överenskommelse
Individuell lönesättningSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 260118
Ansökan sker från www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Om du blir kallad till intervju så kommer det ske dessa datum:
Onsdagen 21/1 på förmiddagen och fredagen den 23/1 på eftermiddagen.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Enhetschef, Lisa Lundell, lisa.lundell@sala.se
, 0224-744646
Enhetschef Alexandra Juhlin, alexandra.juhlin@sala.se
, 0224-749076 (kontaktperson 5-9/1)
Teamledare, Alexandra Hansdotter, alexandra.hansdotter@sala.se
, 0224-749602 Facklig kontakt
Vision, Jenny Granqvist jenny.granqvist@sala.se
, 0224-749631
Om arbetsgivaren
I Sala kommun arbetar vi för ett aktivt medarbetarskap och en tillitsbaserad ledning och styrning. Det innebär att medarbetarna tillsammans med chefen tar ansvar för de resultat som uppnås, för arbetsmiljön och för arbetsplatsen i sin helhet. Målsättningen med det aktiva medarbetarskapet är att främja kvaliteten och den långsiktiga utvecklingen av verksamheten. Det bygger på att det finns rätt kompetens och ett kontinuerligt arbete med kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Ledarskapet ska präglas av en tillitsbaserad styrning och ledning som bygger på förtroende, delaktighet och samspel.
Tillitsbaserad ledning och styrning samspelar med vårt arbetssätt enkelt, effektivt och medborgarvänligt vilket ökar Sala kommuns kvalitet och stärker våra resultat. I Sala kommun är vi alla medarbetare och vissa av oss har också ett ledaransvar genom sin roll som chef. Med tillitsbaserad ledning och styrning och ett aktivt medarbetarskap utvecklas ett naturligt samspel.
Läs mer om Sala på www.sala.se.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
