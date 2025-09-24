Socialsekreterare vuxen
Ljusnarsbergs Kommun / Socialsekreterarjobb / Ljusnarsberg Visa alla socialsekreterarjobb i Ljusnarsberg
2025-09-24
, Hällefors
, Ludvika
, Lindesberg
, Smedjebacken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ljusnarsbergs Kommun i Ljusnarsberg
Ljusnarsbergs kommun är den lilla kommunen i norra Örebro län där vi har en värdegrund med en övertygelse om att alla människor kan och vill göra ett gott arbete. Vi möter människor respektfullt och jämlikt och i alla möten visar vi empati och engagemang. Här finns goda förutsättningar för bra boende, arbete och företagande. Naturen in på knuten ger dig möjlighet till ett rikt friluftsliv. Ljusnarsbergs kommun med huvudorten Kopparberg ligger mitt i Bergslagen som under många hundra år utmärkt sig för gruvdrift och metallindustri. Kommunen har ett varierat näringsliv med mestadels små företag men också några större. Välkommen! Läs mer om Ljusnarsberg på www.ljusnarsberg.se
.
På en timme tar du dig enkelt med tåg till och från Örebro och på en halvtimme till och från Ludvika. Som medarbetare i Ljusnarsbergs kommun är du med och bygger ett välkomnande samhälle där olikheter respekteras och där det finns plats för stolthet, vilja och handlingskraft.Publiceringsdatum2025-09-24Beskrivning
Vi söker en socialsekreterare till vuxen- och försörjningsstödsgruppen i Ljusnarsbergs kommun tjänsten är ett vikariat
Arbetet innebär att handlägga främst bistånd för vuxna såsom ansökningar och anmälningar gällande beroendeproblematik, bostadsproblematik och våld i nära relationer.
IFO i Ljusnarsberg har till uppgift att ge en god och rättssäker service till kommunens invånare. Organisationen är funktionsindelad i vuxen- och försörjningsstöd, barn- och familj, bistånd och arbetsmarknad.
Arbetsuppgifter
Arbetet innebär utredningar med inriktning vuxna gällande SoL, LVM och våld i nära relationer. Eftersom vi är en liten kommun innebär arbetet att du även kommer ingå i den gemensamma mottagningen för ärenden som inkommer till individ- och familjeomsorgen. Det handlar främst om anmälningar gällande barn och ibland även vuxna.
Du får möjlighet att utföra ett praktiskt socialt arbete med medborgaren i fokus. Det är ett spännande och omväxlande arbete där du i hög grad kommer att samarbeta med både interna och externa parter. Då vi är en liten kommun är vägarna till varandra korta, vi arbetar med flexibla lösningar för att möta de individuella behoven hos våra medborgare.
I tjänsten ingår också att ge information, rådgivning, kontakt med andra myndigheter samt ett kvalificerat utredningsarbete. Extern handledning erbjuds.
Vuxen- och försörjningsstödsgruppen består av 3,0 socialsekreterare Kvalifikationer
Socionomexamen är ett krav för tjänsten. Du har erfarenhet av att ha arbetat som socialsekreterare med myndighetsutövning samt kunskaper om målgruppen och relevant lagstiftning (SoL och LVM). Dokumentation och utredning är en viktig del i arbetet och därför behöver du ha goda kunskaper i svenska både i tal och skrift. Meriterande är om du har även har erfarenhet från övriga områden inom individ- och familjeomsorgen.
Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet. Att arbeta i en liten kommun innebär att du naturligt får ta ansvar och vara med och utveckla verksamheten. Att vara serviceinriktad och ha en flexibel läggning är viktigt då arbetet ofta innebär akuta ställningstaganden. Du har lätt för att arbeta självständigt och är samtidigt en duktig samarbetspartner. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift och har en stark egen drivkraft.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete i en liten kommun med korta beslutsvägar.
Varmt välkommen med din ansökan! Vänta inte med att skicka in din ansökan då intervjuer kommer ske löpande. Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/39". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljusnarsbergs kommun
(org.nr 212000-1959) Arbetsplats
Sociala förvaltningen, IFO Kontakt
Anna-Karin Nysten 0580-80576 Jobbnummer
9523391