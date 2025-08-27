Socialsekreterare Vuxen
Arbetsplatsen
Individ- och familjeomsorgen i Nordmalings kommun består av 35 medarbetare och är sedan årsskiftet också ansvarig för verksamhet åt Bjurholms kommun.
Verksamheten är indelad i fem verksamhetsområden (VO), Barn, unga & familj, Vuxen, Öppenvård, Bistånd & funktion samt Ledning & stöd.
Vi arbetar utifrån vårt kvalitets- och ledningssystem "Huset" som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vår verksamhet präglas av ett styrkebaserat förhållningssätt där vi fokuserar på människors inneboende resurser och förmågor. Genom delat beslutsfattande skapar vi förutsättningar för klienter att vara aktiva medskapare i sin egen förändringsprocess.
Vi söker nu en socialsekreterare inom området Vuxen. VO Vuxen består i dagsläget av sju socialsekreterare som arbetar med ärenden som rör ekonomiskt bistånd, bistånd relaterat till skadligt bruk och beroende, boendestöd, socialpsykiatri samt budget- och skuldrådgivning. I gruppen ingår även Mottagningsenheten för område Barn, Unga och Vuxen. Gruppen leds med nära stöd av en gruppledare samt verksamhetschef.
Vi erbjuder
Vid IFO erbjuder vi:
- Ett meningsfullt och utvecklande uppdrag
- Erfarna och engagerade kollegor
- Goda möjligheter att påverka och utveckla verksamheten
- Regelbunden handledning och kompetensutveckling
- Tid för reflektion och lärande
- Bra anställningsvillkor med konkurrenskraftig lön
- Möjlighet till distansarbete
Som medarbetare i Nordmalings kommun har du även flera förmåner och erbjudanden. Läs mer om dem på vår hemsida; https://www.nordmaling.se/kommun/jobba-hos-oss/vara-formaner
Rollen och arbetsuppgifter
Som socialsekreterare inom området Vuxen möter du personer 18 år och äldre. Målgruppen består av personer med skadligt bruk och beroende, ofta i kombination med psykisk ohälsa. Du kommer också arbeta med personer med annan psykosocial problematik, t.ex. personer utsatta för våld. Arbetet bedrivs utifrån lagarna SoL och LVM.
Arbetet innebär att i enlighet med gällande lagstiftning ta emot ansökningar/anmälningar, utreda, bedöma och fatta beslut inom området. I rollen som handläggare inom socialtjänsten ingår flera ansvar såsom att möta klienter och andra aktörer med ett professionellt förhållningssätt, att sträva mot delat beslutsfattande med klienter, att värna om klienters rättssäkerhet och att bidra till en hållbar, jämställd verksamhet som tillvaratar barns rättigheter. Att föredra ärenden i politisk nämnd och utskott samt i rätten ingår i arbetet. Eftersom behoven hos olika målgrupper inom socialtjänsten kan variera över tid, kan arbete med andra målgrupper periodvis förekomma.
Vi söker dig som har socionomexamen samt B-körkort då resor i tjänsten förekommer. Du ska även ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Arbete med myndighetsutövning inom socialtjänst är meriterande, främst Vuxenområdet. Det är även meriterande om du har kunskaper/erfarenheter av arbete med missbruk och/eller våld samt utbildning i ASI, MI och FREDA.
För att lyckas i rollen som Socialsekreterare Vuxen söker vi en person med följande egenskaper och förmågor:
- Personlig mognad: Du ska ha en hög grad av personlig insikt och empati, vilket är avgörande för att bygga förtroende och skapa positiva relationer.
- Flexibel: Du behöver anpassa dig till förändrade omständigheter och variera ditt arbetssätt utifrån behov.
- Stabil: Att behålla lugn och en stabil hantering av stressiga situationer är en viktig del av rollen.
- Strukturerad: Du ska kunna organisera och planera ditt arbete på ett effektivt och tydligt sätt för att uppnå bästa resultat.
- Samarbetsförmåga: Du är mån om att skapa goda relationer med dem du möter. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Om Nordmalings kommun
Nordmaling har ett utmärkt läge, alldeles vid kusten, mellan Umeå och Örnsköldsvik med E4 och Botniabanan helt nära. Närheten till hav, skog, älv, fina motionsanläggningar och ett rikt föreningsliv ger stora möjligheter till en aktiv fritid för både stor och liten. Arenor, köpcentra och kulturhus finns i Örnsköldsvik i söder och Umeå i norr, bägge mindre än 30 min bort med Botniabanan. Vi är helt enkelt centrum mellan städerna!
Nordmalings kommun har cirka 7000 invånare, och 650 medarbetare som gör ett viktigt jobb för att erbjuda invånarna god service och livsmiljö. Nordmalings kommun är en del av Umeåregionen.
Funderar du på att flytta till eller är nyfiken på Nordmaling? Läs mer på https://mitt.nordmaling.se/
Jobba som räddningstjänstpersonal i beredskap
I kommunen finns ett kontinuerligt behov av att förstärka räddningstjänsten, varför vi ser det som positivt att även kunna arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap (förutsatt att kvalifikationer för uppdraget kan uppnås och att förutsättningar finns i ovan utannonserad tjänst).
