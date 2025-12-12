Socialsekreterare Vikariat
2025-12-12
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!
Individ- och familjeomsorgen i Vännäs arbetar aktivt med att utveckla vår verksamhet till att arbeta mer
förebyggande.
För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar och jobbar mot ett gemensamt mål;
att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks bland annat genom att vi hjälps åt och tar vara på varandras styrkor.
Individ- och familjeomsorgen består av myndighetsutövning och öppenvård. Myndighetsutövningen innefattar mottagningsgrupp, barngruppen, vuxengruppen, biståndshandläggare samt familjerätt.
Här arbetar 20 medarbetare. Öppenvården består av behandlingsteamet, stödteamet och jobbsteget och här arbetar 15 medarbetare.Dina arbetsuppgifter
Individ- och familjeomsorgen i Vännäs söker nu en socialsekreterare till vuxengruppen, vikariat. Du
kommer att ingå i vuxengruppen som arbetar med målgruppen 18 år och uppåt. Vuxengruppen består av 1:e socialsekreterare och 5 socialsekreterare som handlägger ärenden inom vuxen och ekonomiskt bistånd.
Vi söker en person som vill vara med och bidra till det fortsatta utvecklingsarbetet inom verksamheten.
Du kommer att arbeta med myndighetsutövning utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare (LVM) Här ingår ärende gällande socialpsykiatri, skadligt bruk och beroende, hemlöshet, våld i nära relation samt ekonomiskt bistånd. Arbetet innebär att du utreder vuxnas behov, bedömer och beslutar om insatser samt följer upp beviljade insatser. Kvalifikationer
Socionomexamen, med erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning. Vi söker en kunnig och
engagerad socialsekreterare som är intresserad av och har goda kunskaper inom området ekonomiskt bistånd, missbruk/beroende, socialpsykiatri samt våld i nära relation. En viktig egenskap är din förmåga att samarbeta och skapa goda relationer såväl internt som med externa aktörer. Du är nyfiken, lösningsorienterad och har en vilja att bidra till gruppens utvecklingsarbete. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. B-körkort krävs.Anställningsvillkor
