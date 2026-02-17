Socialsekreterare, Verksamhetsområde Barn och Ungdom, Södermalm
2026-02-17
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi söker en vikarierande kollega till barnenheten.
Kort om oss: Vi är ett kreativt gäng på 10 socialsekreterare. Utmärkande i gruppen är att alla är omtänksamma och inkluderande. Det är en god och varm stämning på hela området för barn & unga. Det är viktigt för oss att hjälpas åt, stötta varandra och upprätthålla ett gott arbete för våra barn, ungdomar och familjer vi möter.
Område Barn och ungdom ingår i den Sociala avdelningen på Södermalms stadsdelsförvaltning. Vi består av tre utredningsenheter med olika åldersinriktning (barn, ungdom och 0-20 år), familjerätt samt familjevård och kontaktverksamhet. Enheten leds av en områdeschef och fyra enhetschefer. Enheten har två samordnare som ger stöd i verksamhetsfrågor och introduktion till nya medarbetare. På enheten finns även en skolsamordnare och en SIP-samordnare. Totalt består enheten av cirka 65 medarbetare. Vi sitter i fräscha lokaler i Hammarby sjöstad.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en hälsomedveten arbetsplats där du har friskvårdsbidrag, möjlighet till semesterväxling, möjlighet till att arbeta hemma om arbetet tillåter samt flexibel arbetstid där det finns utrymme att kombinera arbete och fritid.
Vi har en trivselgrupp på enheten som hittar på roliga aktiviteter för att bibehålla den goda stämningen och sammanhållningen mellan grupperna.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete där du får möjlighet att arbeta med engagerade och erfarna kollegor. Hos oss får du arbeta på en enhet som kontinuerligt strävar mot förbättringar av verksamheten.
Vi på Södermalms stadsdelsförvaltning:
• har ett starkt barnperspektiv
• arbetar kontinuerligt med metodutveckling, kvalitetsarbete och utvecklingsarbete
• har en fungerande och god samverkan mellan enheterna
• utvecklar samverkan kring öppenvårdsverksamhet
• är med i stadens pilotprojekt gällande första linjen, stöd utan biståndsbeslut
Din roll
Som socialsekreterare i barngrupp genomför du och dina kollegor utredningar och följer upp beviljade insatser rörande familjer med yngre barn (0-12 år). Ditt arbete utgår från gällande lagstiftning, riktlinjer och kunskapsstöd. Arbetet bedrivs utifrån ett systemteoretiskt perspektiv med fokus på resurser, styrkor och risker som finns i familjen och nätverket. Ditt arbete är mycket betydelsefullt och mångfacetterat då du i dialog med familjer och nätverk arbetar för att hitta bästa lösning för barnet.
Du har i ditt arbete kontinuerligt stöd av din enhetschef och dina kollegor. Ni arbetar två och två i utredningarna samt hjälps åt mellan grupperna. Du deltar regelbundet på metodstöd och extern handledning. Alla som börjar på enheten får en individuell introduktionsplan.
Din kompetens och erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
• Socionomexamen
• Aktuell yrkeserfarenhet som socialsekreterare med myndighetsutövning eller av behandling med barn och ungdomar
• Förståelse och goda kunskaper om aktuell lagstiftning inom aktuella områden
• God förmåga av att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du även har utbildning i Signs of Safety.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av yrket. Du förväntas också bidra med att åta dig extra uppdrag som exempelvis MI-coach, barnrättsombud eller kontaktperson mot olika verksamheter.
Vi förutsätter att du arbetar strukturerat och ansvarsfullt genom att planera och prioritera ditt arbete utifrån satta mål och tidsplaner. Du har samtidigt förmågan att anpassa dig utifrån ändrade omständigheter samt att arbeta med stor variation på och växla mellan olika arbetsuppgifter. Vi söker dig som ser utmaningen i att kunna driva komplexa ärenden och dela kunskaper/erfarenheter med dina kollegor.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalm är en kulturell och levande stadsdel i innerstaden med engagerade invånare och ett stort hjärta. Hos oss kan du verkligen göra skillnad. Tillsammans med våra Södermalmsbor utvecklar vi en ännu bättre stadsdel att leva, verka och bo i.
Som medarbetare hos oss har du en trygg anställning med schyssta villkor, där vi tror att mångfald och jämn könsfördelning bidrar till att stärka vår verksamhet. Vi gillar att tänka nytt - vi hoppas att du som söker vill utveckla Södermalm tillsammans med oss!
Här kan du läsa mer om Södermalms stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/södermalm/. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
Stockholms stad, Södermalm sdf, Sociala avd, Barnenheten Kontakt
