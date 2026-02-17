Socialsekreterare Utredningsenhet barn
2026-02-17
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Utredningsenhet barn har en enhetschef, två administratörer, 25 socialsekreterare, varav tre speciallisthandläggare och fyra 1:e socialsekreterare. Enheten arbetar med målgruppen barn i åldern 0-12 år och deras familjer. Enhetens uppdrag består av att utreda barns behov av skydd och/eller stöd enligt SoL och LVU samt göra förhandsbedömningar i redan pågående ärenden. Uppdraget består också av att följa upp beslutade insatser. Utredningsenheten är indelad i fyra team som leds av 1:e socialsekreterare. I teamen har vi fördjupade diskussioner, kännedom om varandras ärenden samt en nära arbetsledning vilket ökar rättssäkerheten i handläggningen.Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Är det dags för en ny utmaning och du vill vara en del av en hjälpsam och engagerad arbetsgrupp? Vi söker nu en till socialsekreterare till vår härliga Utredningsenhet barn. Vi söker särskilt dig med flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom barn-och unga. Är du den vi söker och har rätt kompetens finns möjlighet att bli specialisthandläggare med ett lönepåslag och utökad delegation.
På enheten arbetar socialsekreterare, specialisthandläggare,1:e socialsekreterare/teamledare, två administratörer och en enhetschef. Vi arbetar med målgruppen barn i åldern 0 - 12 år och deras familjer. Uppdraget består av att utreda barns behov av skydd och/eller stöd enligt SoL och LVU samt göra förhandsbedömningar i redan pågående ärenden. Uppdraget består också av att följa upp beslutade insatser.
Vi har en kompetens- och befogenhetstrappa som möjliggör en intern karriär utan chefsansvar och en tydlighet kring vad som förväntas, både från arbetsgivaren och medarbetare.
Arbetet på utredningsenhet barn präglas av struktur i form av fasta forum varje vecka tex. beredning för att främja god kvalitet och trygghet i yrkesrollen. Vi arbetar aktivt för en bra sammanhållning och god arbetsmiljö. För oss är det viktigt att du som ny socialsekreterare på vår enhet får möjlighet till en bra start. Som ny medarbetare genomgår du en introduktion vilket innebär att du får nära stöd och kan vara medhandläggare i ärenden under första tiden, för att stärka dig som ny medarbetare.
Alla anställda kommer att delta i Yrkesresan för att säkerställa en god introduktion och vidare kompetensutveckling under den tiden man är anställd. Den innehåller väsentliga utbildningsmoment som är anpassad efter målgruppen vi arbetar med och utifrån hur länge man arbetat inom området.
Vi arbetar enligt Signs of Safety i utrednings- och behandlingsprocesser avseende barn och unga. Vi har kontinuerlig extern handledning som ger stöd, utrymme och verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under annonseringstiden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen och med erfarenhet av utredningsarbete.
För att lyckas i din roll som socialsekreterare
* Arbetar du med att följa lagstadgade krav, policys, och instruktioner samt förhålla dig till uppsatta tidsplaner.
* Du besitter förmågan att se vad som behöver prioriteras och organiseras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat.
* Du arbetar rättssäkert och har god bedömningsförmåga.
* Du är bra på att både arbeta självständigt och tillsammans med andra, du upplevs stabil, har lätt att skapa förtroende och arbetar alltid efter att ge ett gott bemötande.
* Du har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer och samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner.
Du har en god initiativförmåga och du förstår talad och skriven kommunikation väl. Du har god dokumentationsvana och kan formulera dig i tal och skrift. Du anpassar ditt språk till olika situationer och funktioner.
Du har erfarenhet av BBIC (barns behov i centrum) och SoS (signs of safety).
Körkort samt god körvana är ett krav för tjänsten.
För denna tjänst krävs utdrag ur polisens belastningsregister. Detta kommer endast att begäras in av slutkandidaten i det sista steget i rekryteringsprocessen.
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
Generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår.
Ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader.
Flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
