Socialsekreterare ref. nr. 5/26
Kalix kommun / Socialsekreterarjobb / Kalix Visa alla socialsekreterarjobb i Kalix
2026-01-16
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalix kommun i Kalix
, Övertorneå
, Arvidsjaur
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Nu söker vi vikarierande socialsekreterare mot ekonomiskt bistånd. Har du en gedigen förståelse för socialt arbete och vill ge råd, stöd och vägledning till individer och familjer i deras process mot självförsörjning?
Vill du också vara med och göra Kalix Kommun bättre? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare hos oss får du en central roll i arbetet med att handlägga och fatta beslut om ekonomiskt bistånd. Du gör kvalificerade bedömningar och tar beslut i enlighet med aktuell lagstiftning, riktlinjer och styrdokument. I tjänsten ansvarar du för att utreda och följa upp ärenden, samtidigt som du erbjuder råd och stöd till både individer och familjer på vägen mot egen försörjning.
Arbetet sker i nära samarbete med engagerade kollegor och samverkansparter, där du blir en viktig kugge i vårt förändrings- och utvecklingsarbete. Din insats bidrar till att skapa goda, hållbara relationer med våra klienter och externa aktörer.
Du samarbetar även tätt med arbetsmarknadsenheten för att hitta långsiktiga lösningar som främjar självförsörjning och utveckling.
Vi söker
Dig som har akademisk utbildning inom socialt arbete eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av myndighetsutövning är meriterande.
För att trivas och lyckas i rollen som socialsekreterare hos oss, ser vi gärna att du har en stark initiativförmåga och är lösningsorienterad. Du bör vara flexibel och ha förmågan att anpassa dig till förändrade omständigheter. Kommunikationsfärdigheter är avgörande, då du kommer att samarbeta med både interna och externa parter.
Vi söker dig som har god förståelse för socialt arbete. Erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet och kunskap om gällande lagstiftning är meriterande.
Vi värdesätter även din förmåga att arbeta strukturerat och självständigt samt att du kan ta ansvar och fatta beslut i komplexa och ibland akuta situationer.Övrig information
Kalix kommun är ett förvaltningsområde för finska och meänkieli. Kunskaper i dessa är meriterande.
Din ansökan behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalix kommun
(org.nr 212000-2692), https://www.kalix.se/ Arbetsplats
Kalix Kommun Kontakt
Enhetschef, individ- och familjeomsorg
Frida Fallström Frida.Fallstrom@kalix.se 0923-654 09 Jobbnummer
9688940