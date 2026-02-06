Socialsekreterare Placering Barn/Unga
Ljusdals kommun befinner sig i en spännande utvecklingsfas.
Socialtjänsten har en ny lagstiftning och en ny organisation som grundar sig i socialtjänstlagens intentioner. Omorganisationens syftet är att minska kostnader genom effektivare arbetssätt, möta nya lagkrav, säkerställa framtida kompetensförsörjning, förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare samt möjliggöra ett mer förebyggande och hållbart socialt arbete. I detta förändringsarbete är medarbetarna vår viktigaste resurs - och nu söker vi två engagerade socialsekreterare som vill vara med och göra skillnad på riktigt med arbetsställe Placering Barn och Unga.
Inom Sektor Arbete & Stöd arbetar vi för att skapa de bästa förutsättningarna för barn, unga och vuxna i Ljusdals kommun. Här erbjuds framtidsyrken där du får möjlighet att både utmanas och utvecklas - och där du dagligen bidrar till något som verkligen betyder något. Tillsammans skapar vi ett tryggare samhälle.
Socialtjänsten i Ljusdal gör nu en satsning för att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö och starkt professionellt stöd. Arbetsledning skall finnas nära och tillgång till chefskap därutöver, administrativt stöd och en arbetsmiljö där respekt, engagemang och kreativitet är grundläggande värden.Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu två socialsekreterare med arbetsställe Placering Barn och Unga som finns i Linje 3 i vår sektor Arbete och Stöd.
Tjänsterna innebär att du arbetar med barn och unga i olika placeringsformer. Arbetsuppgifterna är att följa upp barnets situation i samhällsvård, samordna och ha kontakt med vårdnadshavare, nätverk, skola samt andra instanser runt barnet. Utredningar både inom SoL och LVU ingår i tjänsten. I tjänsterna ingår det att förbereda och följa barnet inför en hemflytt. Arbetet behöver ha fokus på rättssäkerhet, bemötande och kvalitet. Barnets bästa skall vara avgörande i alla vård-och behandlingsinsatser.
Tjänsten inom inom Arbetsstället Placering Barn/Unga innebär en del resor i tjänsten.
Vi arbetar enligt BBIC och utifrån Signs of Safety. Vi använder verksamhetssystemet Treserva och ärendehanteringssystemet Ciceron.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller likvärdig högskoleutbildning. Du behöver ha god förmåga att strukturera ditt arbete, dokumentera korrekt och kommunicera tydligt, både i tal och skrift. Arbetet kräver att du kan vara flexibel, hantera snabba förändringar och fatta beslut med trygghet. Erfarenhet av BBIC, LVU och Signs of Safety är meriterande, liksom vana att kommunicera med tolk.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är trygg i dig själv, empatisk, och har en professionell hållning i mötet med människor i svåra livssituationer. Du arbetar självständigt, men ser också styrkan i ett gott samarbete och vill bidra till en positiv arbetsmiljö där vi stöttar varandra och delar kunskap.Övrig information
Hos oss arbetar Individ- och familjeomsorgen (IFO) med 7-timmars arbetsdag och bibehållen heltidslön - en satsning för ökad dygnsvila och minskad stress. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag, möjlighet att växla semestertillägg mot extra lediga dagar och extern handledning som en naturlig del av vårt arbetsmiljöarbete.
Vill du vara med och bygga framtidens socialtjänst i Ljusdals kommun - där vi sätter barn och familjers delaktighet i centrum och arbetar förebyggande med kvalitet och engagemang? Då hoppas vi att du söker tjänsten hos oss. Skicka in din ansökan redan idag - och bli en viktig del av vår resa!
Intervjuer kommer att ske löpande.
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav. Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts. Ersättning
