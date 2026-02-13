Socialsekreterare för placerade barn
Socionomexamen är ett krav enligt 25 kap. 1§ SoL och du behöver ha erfarenhet av handläggning sedan tidigare. Eftersom du har ansvar för att skriva uppföljningar, överväganden, omprövningar, journalanteckningar och andra handlingar så är det viktigt att du uttrycker dig väl i tal och skrift. Det är meriterande om du har utbildning i BBIC, Signs of Safety, MI samt om du har erfarenhet av socialt arbete med barn- och ungdomar. För att nå framgång i rollen ser vi att du har ett tydligt engagemang i socialt arbete och att du tycker om att bygga långsiktiga relationer.
Rollen kräver en modig och självständig person som har förmågan att se helheten och är trygg och stark i dig själv, stresstålig och att du i akuta situationer har förmåga att agera lugnt, behärskat och självständigt. Personliga egenskaper väger tungt för denna tjänst. Vi ser gärna att du har lätt att förstå och sätta dig in i andras känslor och beteenden. Humor, flexibilitet och ödmjukhet är egenskaper vi värdesätter högt. Vi vill att du har ett tydligt barnperspektiv i ditt arbete och att du står bakom förhållningssätt att arbeta nära i samarbete med barnet och dess nätverk.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet. Körkort är ett krav då vi kör mycket bil när vi besöker våra barn.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Ersättning
