Socialsekreterare Familjerätten
Lerums kommun / Socialsekreterarjobb / Lerum Visa alla socialsekreterarjobb i Lerum
2025-11-12
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lerums kommun i Lerum
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Vi vill ha dig som kollega!
Vi rekryterar nu en socialsekreterare till familjerätten som är en del av vår enhet, Placeringsenheten. Övriga kollegor på enheten arbetar med uppföljning av placerade barn samt rekrytering och handledning av familjehem/ kontaktfamiljer/ kontaktpersoner.
Som socialsekreterare på familjerätten kommer du bli en del av ett team på fyra personer där vi arbetar tillsammans och delar med oss av kunskap och erfarenhet till varandra. Du ska också ha förmåga att arbeta självständighet och driva processer framåt. Vi arbetar för en positiv arbetsmiljö och medarbetares delaktighet. Vi tar ansvar och följer riktlinjer och aktuell forskning, alltid med barnets bästa i fokus. Barnets perspektiv och inställning ska alltid framgå och beaktas i allt arbete vi gör. Vi strävar efter en arbetsplats där det finns tid och utrymme för reflektion och återhämtning.
Vi har nätverksträff en gång per termin tillsammans med våra familjerättskollegor i kranskommunerna, för erfarenhets och kunskapsutbyte.
Du kommer att arbeta med alla delar inom området familjerätt vilket bland annat innebär uppdrag från domstol som upplysningar och utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge enligt Föräldrabalken, upprätta avtal och utreda faderskap. Hembesök och barnsamtal ingår, liksom samverkan i ärenden, såväl internt som externt. Vi har implementerat och arbetar med SES, samarbete efter separation/ skilsmässa, och planerar att utveckla detta till att även påbörja gruppverksamheter under nästa år.
En stor del av uppdraget handlar om att leda samarbetssamtal, som syftar till att få vårdnadshavare att komma till en gemensam lösning och undvika process i domstol. I samarbetssamtal träffar vi ofta par där konfliktnivån är hög vilket ställer krav på dig som leder dessa samtal att kunna vara lugn, diplomatisk och objektiv. Vi har som mål att införa Hela barn under våren för att ha fler alternativ att erbjuda vårdnadshavare i konflikt.Kvalifikationer
Du är socionom och har erfarenhet av att arbeta med familjerätt och av att samtala med barn. Du har god förmåga att dokumentera och kan uttrycka dig väl i svenska, både i tal och skrift och har god kännedom om hur rådande lagstiftning ska tillämpas. Vi använder oss av dokumentationssystemet Treserva.
Som socialsekreterare inom familjerätt behöver du kunna planera ditt arbete och avgränsa inhämtande av uppgifter. Du har ett objektivt och jämlikt bemötande och har förmåga att strukturera och analysera material. I rollen som samtalsledare i samarbetssamtal är det viktigt med ett väl förankrat barnrättsperspektiv, erfarenhet av barnsamtal och av att leda såväl vuxna som barn i grupp och vi ser gärna att du har erfarenhet av konflikthantering.
Egenskaper och förmågor
Vi söker dig som kan bidra till en jämställd service och ett gott bemötande av våra invånare i Lerum och som kan bidra till att skapa en inkluderande miljö på arbetsplatsen. Körkort är ett krav.
Som person tänker vi oss att du är ansvarstagande, reflekterande och flexibel. Du har en del livserfarenhet och är trygg i dig själv. Du är prestigelös och kreativ och kan arbeta i en miljö där det stundtals kan vara ett högt tempo. Du är serviceinriktad och har självklart barnperspektivet i fokus och är lojal mot verksamhetens mål. Du är noggrann och stresstålig och vågar pröva nytt. Du är empatisk och opartisk i ditt arbete.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
