Socialsekreterare barn och unga LSS
Kalmar Kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Kalmar Visa alla socialsekreterarjobb i Kalmar
2025-12-05
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar Kommun, Socialförvaltningen i Kalmar
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Socialförvaltningens uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi arbetar därför processorienterat så att våra brukare får sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet - våra processer hjälper oss att skapa värde för dem vi finns till för.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-12-05Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare hos oss får du ett viktigt och omväxlande arbete som syftar till en ökad livskvalitet för barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar.
Du kommer att ingå i ett team med kompetenta och engagerade medarbetare. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att utifrån gällande lagstiftning och praxis fatta beslut om insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, LSS.
I arbetet ingår även uppföljning av tidigare beslutade insatser, att ge information om stöd och att hantera överklagan av beslut. Arbetet innebär samverkan med de personer som söker insats eller har beviljats insats, deras anhöriga och ställföreträdare och också med våra utförare och andra samarbetspartners såväl internt som externt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet av myndighetshandläggning är ett krav. Det är meriterande med erfarenhet av myndighetshandläggning inom LSS, kunskaper i relevant lagstiftning, erfarenhet av målgruppen personer med funktionsnedsättningar samt erfarenhet av arbetssättet Individens Behov I Centrum (IBIC) och verksamhetssystemet Lifecare. Körkort är ett krav.
För att trivas i rollen ser vi att du är nyfiken och drivs av en vilja att se möjligheter till förbättring i nya situationer du ställs inför. Du har förmåga att möta och motivera människor som ofta befinner sig i utsatta situationer. En stor del av arbetet handlar om att kunna skapa förtroendefulla relationer och ha ett gott samarbete med såväl personer vi möter i vårt uppdrag som med kollegor. Vi ser att du är van att ta initiativ, driva ditt arbete framåt och ta ansvar för att fullfölja dina arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MH18/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Linda Herborn Olsson linda.herborn-olsson@kalmar.se 0103522585 Jobbnummer
9629949