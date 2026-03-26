Socialsekreterare barn och unga
Om oss
Myndighetsenheten ansvarar för handläggning inom hela individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen, LSS och socialpsykiatri.
Som handläggare ingår du i en enhet där alla har ett gemensamt ansvar, vilket innebär att du kan komma att handlägga ärenden inom enhetens samtliga områden och delta i dagjouren med ansvar för akuta ärenden. Enheten är organiserad i specialområden - vuxen/socialpsykiatri, ekonomiskt bistånd, barn och unga, äldreomsorg och LSS - men flexibilitet och samarbete över gränserna är en viktig del av arbetet. Teamet arbetar i nära samverkan inom myndighetsenheten samt med kommunens utförarenheter.
Vi erbjuder en tjänst i en arbetsgrupp med god stämning och nära arbetsledning. Här finns utrymme för kompetensutveckling, möjlighet till visst distansarbete och framför allt chansen att tillsammans med kollegor bidra till att utveckla både arbetssätt och verksamheten.
Din roll
Tjänsten är inriktad mot självständig handläggning av ärenden inom barn och unga, samt utveckling av metoder och arbetssätt tillsammans med ledning och kollegor. Vi står inför en omställning i och med ny socialtjänstlagstiftning, vilket innebär att du som handläggare får möjlighet att aktivt delta i förändringsarbetet.
Det är ett ansvarsfyllt uppdrag med höga krav på kvalitet, rättssäkerhet och förmågan att arbeta lösningsfokuserat även i pressade situationer.
Vem är du?
Vi söker dig som är socionom och har erfarenhet av handläggning inom socialtjänsten, gärna inom området barn och unga.
För att lyckas i rollen behöver du:
- kunna arbeta självständigt och strukturerat, även under tidspress
- ha god initiativförmåga och trivas med att fatta beslut
- vara flexibel och lösningsorienterad när förutsättningarna snabbt förändras
- ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift, tydligt och professionellt
- uppskatta samverkan med många olika aktörer och samtidigt kunna driva ditt arbete framåt på egen hand
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Rollen passar dig som inte tvekar inför utmaningar, utan ser dem som en möjlighet att växa och bidra till utveckling - både för dig själv, teamet och verksamheten.
Registerkontroll
Enligt gällande lagstiftning är registerkontroll obligatorisk vid arbete med barn. Den kandidat som erbjuds anställning ska därför uppvisa utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Grästorps kommun
Vi tänker helhet, innovation, digitalisering, värdskap och medledarskap i allt vi gör - det är Grästorp 5.0
Grästorp är den lilla kommunen som satsar stort! En av våra styrkor är att vi har nära till allt - vi har korta beslutsvägar och när du arbetar här har du stora möjligheter att påverka. Hos oss är du en medledare som arbetar under eget ansvar med hög tillit och i ständig dialog med de runt omkring dig.
I Grästorp tänker vi helhet och att alla som arbetar här är en viktig pusselbit i den helheten. Vi skapar en stark känsla av tillhörighet genom att vara lyhörda, öppna och genom att ha ett välkomnande förhållningssätt. Vi väljer att se möjligheter i utmaningar och vill alltid utvecklas så vi kan bli bäst på att bli bättre.
Vi är goda värdskapare och vi välkomnar dig!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/20".
Detta är ett heltidsjobb.
Grästorps kommun (org.nr 212000-1595)
För detta jobb krävs körkort.
Social verksamhet, Myndighetsenheten
Mattias Ymefors 0514-58286
Mattias Ymefors 0514-58286 Jobbnummer
