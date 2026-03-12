Socialsekreterare barn och unga
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör!Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Som socialsekreterare inom Barn och Unga i Malung-Sälens kommun arbetar du med myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen och Lagen om vård av unga. Ditt uppdrag är att på ett rättssäkert sätt utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser för barn och unga i åldern 0-18 år.
Arbetet innebär:
* Handläggning av utredningar och insatser för barn och unga enligt SoL och LVU.
* Bedömning av skyddsbehov och stödinsatser för barn, unga och deras familjer.
* Förebyggande arbete och samverkan med öppenvård, skolor, hälso- och sjukvård samt andra aktörer.
* Beslutsfattande och uppföljning av beviljade insatser och placerade barn.
* Samarbete med kollegor och samordnare för att säkerställa en rättssäker och effektiv handläggning.
* Arbete med strukturerade insatser, såsom placeringar och stöd till familjehem.
* I rollen ingår också att arbeta nära mottagningssekreterare, familjerättssekreterare och familjehemssekreterare, där samverkan inom och mellan grupperna är en naturlig del av det dagliga arbeteKvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har goda kunskaper i aktuell sociallagstiftning, är motiverad att ta dig an den nya socialtjänstlagen och gärna har erfarenhet från arbete i socialtjänsten och som med fördel har tidigare erfarenhet av arbete inom ekonomiskt bistånd (byt till barn och unga). Du är trygg i din profession, har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift, och trivs med att ta egna initiativ. Du är lyhörd, samarbetsinriktad och bemöter människor med respekt - både kollegor och de du möter i arbetet.
Vi värdesätter egenskaper som:
* Flexibilitet och analytisk förmåga
* Strukturerad arbetsstil med god administrativ kompetens
* Ansvarstagande och förmåga att arbeta både självständigt och i team
* Hos oss får du ett omväxlande och meningsfullt arbete där rättssäkerhet och kvalitet är grundläggande. Du bör ha god
* datorvana och uppskatta att vara med och utveckla verksamheten.
Just nu står vi inför en spännande framtid där vi tillsammans arbetar med att implementera den nya socialtjänstlagen - en möjlighet för dig att bidra och göra verklig skillnad.
Vi söker dig som:
* Trivs med högt tempo och kan hantera press utan att tappa fokus på återhämtning
* Ser värdet i att arbeta nätverksbaserat och är trygg i samverkan med andra aktörer
De bör ha ett genuint intresse att stötta personer till egenförsörjning
För att ge dig bästa möjliga start erbjuder vi ett introduktionsprogram med mentorskap, där du får stöd att växa in i rollen.
Vi är nyfikna på vem du är, vad du kan och vad du vill. Känner du igen dig i ovanstående beskrivning och är intresserad att anta utmaningen?
Välkommen med din ansökan i dag! Intervjuer och tillsättning kommer att ske löpande.
ÖVRIGT
För att se alla våra pågående rekryteringar, se www.malung-salen.se/ledigajobb.
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
Intervjuer och tillsättning kan komma att ske innan annonstidens utgång.
