Socialsekreterare
Östersunds Kommun / Socialsekreterarjobb / Östersund Visa alla socialsekreterarjobb i Östersund
2026-07-31
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Vill du göra skillnad för barn och unga?
Vi söker en erfaren socialsekreterare som vill vara med och skapa trygghet och bättre uppväxtvillkor för barn och unga. Hos oss får du ett varierat arbete där du möter barn, unga, deras föräldrar och biologiska nätverk, samtidigt som du samarbetar nära kollegor och andra viktiga aktörer.
Om jobbet
På Enheten för placerade barn arbetar vi för att barn och unga som inte kan bo hemma ska få en trygg och stabil tillvaro. Vi möter barn, unga, föräldrar, familjehem och olika samarbetspartners och arbetar tillsammans för att skapa de bästa förutsättningarna för varje barn.
Vi vet att uppdraget är både utmanande och givande. Därför lägger vi stor vikt vid samarbete, kollegialt stöd och ett arbetsklimat där vi hjälper varandra.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100%, med tillträdesdag efter överenskommelse.Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Ingen dag är den andra lik, men dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara att:
följa upp placeringar och träffa barn och unga
ha kontakt med vårdnadshavare, familjehem, HVB-personal
utreda barns behov av vård och stöd
fatta beslut och dokumentera enligt gällande lagstiftning,
skriva yttranden till exempelvis domstol och andra myndigheter
samverka med skola, hälso- och sjukvård, polis och andra samarbetspartners.
Vi arbetar enligt BBIC och Signs of Safety och strävar efter att alltid sätta barnets bästa i fokus. Eftersom vi har barn placerade runt om i Sverige ingår resor i tjänsten.
Vem är du?
Du är utbildad socionom och har erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga.
Du är trygg i din yrkesroll och tycker om att kombinera utredningsarbete med att skapa goda relationer.
Du är lyhörd, strukturerad och kan fatta beslut även i komplexa situationer.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift och är nyfiken på att fortsätta utvecklas inom lagstiftning, metoder och socialt arbete.
Du har B-körkort.
Därför tror vi att du kommer att trivas hos oss
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där vi delar med oss av kunskap, stöttar varandra och har nära till skratt även när arbetsdagarna är intensiva.
Vi erbjuder ett arbete där du får:
ett meningsfullt uppdrag med barnet i centrum
kunniga och hjälpsamma kollegor
möjlighet att utvecklas i din profession
ett varierat arbete med stor frihet under ansvar
vara med och påverka och utveckla vårt arbetssätt
Är du den vi söker?
Om du vill arbeta i en verksamhet där du varje dag gör skillnad för barn och unga, då hoppas vi att du söker tjänsten.
Så går rekryteringen till
Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor ochannonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Att jobba med hjärtat är att vara med och skapa förutsättningar för att alla i Östersund ska kunna leva ett enklare, rikare och tryggare liv. Hos oss kan det innebära att du jobbar med invånare i alla åldrar inom såväl öppenvård, arbetsmarknad och socialtjänst. Det är viktigt. På riktigt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Rådhusgatan 21 (visa karta
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831 35 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Enhetschef
Sandra Melin sandra.melin@ostersund.se +4663144753 Jobbnummer
10017481