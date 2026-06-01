Socialsekreterare
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.
Medborgarförvaltningen i Värnamo består av 6 sektioner, där familjehem ingår i sektionen familjerätt GGVV och familjehem. Sektionen leds av en enhetschef och består av 20 medarbetare, fördelade på familjehemsgruppen, familjerätten GGVV (Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo) och en intern konsult.
Familjehemsgruppen består av 10 socialsekreterare (4 familjehemssekreterare, 5 barnuppföljare och 1 tjänst som är kombinerad familjehemssekreterare och barnuppföljare) och 1 gruppledare. Vi letar nu efter en ny kollega som är intresserad av att arbeta som barnuppföljare. Dina arbetsuppgifter
Till familjehemsgruppen söker vi nu en socialsekreterare med ansvar för uppföljning av familjehemsplacerade barn och ungdomar.
När ett barn placeras utanför sitt hem förändras hela tillvaron – och då behövs trygga socialsekreterare som håller ihop insatsen. I rollen ansvarar du för att verkställa beslut om placering i familjehemsvård samt följa upp vården kontinuerligt. Du håller ihop helheten kring barnet eller ungdomen och arbetar både med det som sker här och nu och det som kräver mer långsiktig planering. Arbetet innebär nära samverkan med familjehemssekreterare och andra viktiga aktörer (skola, sjukvård etc) för att säkerställa att barnets behov fångas upp och att placeringen fungerar så tryggt och hållbart som möjligt. Eftersom placeringar kan finnas både inom och utanför kommunen reser du i tjänsten. I många situationer möter du barn, unga och deras nätverk i både vardagliga och mer utmanande stunder, och du bidrar med ett lugnt och professionellt bemötande. Det är ett arbete där du verkligen får använda hela din kompetens – och där ditt engagemang gör konkret skillnad för barn och unga. I rollen som socialsekreterare är det extra viktigt att bygga goda och långsiktiga relationer med de barn och ungdomar som är placerade och ditt ansvar blir att bevaka, stötta och följa ungdomens behov.
Inom Medborgarförvaltningen jobbar vi utifrån förhållningssättet Signs of safety och det bygger delvis på att våra barn och ungdomar ska bevara så mycket kontakt som möjligt med sitt biologiska nätverk, i de fall det är möjligt. I din roll innebär det att du kommer att jobba med barnet/ ungdomens biologiska föräldrar och nätverket runt omkring. Det är ett nära samarbete mellan socialsekreteraren och familjehemssekreteraren kring det placerade barnet. Det ingår också samverkan internt inom Medborgarförvaltningen men också externt med exempelvis skola och sjukvård etc.
Dina närmaste kollegor som du jobbar nära är familjehemssekreterarna som är ansvariga för att rekrytera, utreda och handleda familjehem och jourhem. Familjehemssekreterarna ansvar också för att utreda kontaktpersoner och kontaktfamiljer.
I arbetet ingår löpande dokumentation.
Arbetsgivaren erbjuder extern handledning, utarbetat introduktionsprogram, utbildning i Signs of safety, löpande kompetensutveckling samt friskvårdsbidrag.Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen. Du bör ha erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning, gärna riktat till barn/ ungdomar. Du har god kännedom om socialtjänstens uppdrag och aktuell lagstiftning. Du skall ha goda kunskaper i det svenska språket såväl i tal och skrift, god dator- och dokumentations/utredningsvana. Det är en fördel om du har erfarenhet av familjehemsarbete. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet i form av samarbetsförmåga, engagemang, ordning och reda samt intresse av att utveckla verksamheten. Anställningsvillkor
Eftersom du kommer att arbeta med barn och unga, vill vi att du lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning. Blankett för att söka utdrag ur belastningsregister hittar du på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/.
Ansökningarna kommer att hanteras löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Medborgarförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för frågor inom individ- och familjeomsorg, integration, fritidsverksamhet och arbetsmarknadsåtgärder. Vi arbetar med förebyggande insatser, utredning barn och unga, familjerätt och familjehem, tidiga insatser för barn och unga, vuxenstöd, ekonomiskt bistånd samt administration och service. Läs mer om oss på: Medborgarförvaltningen - Värnamo kommun
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: Värnamo kommun Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo Kommun
(org.nr 212000-0555), https://kommun.varnamo.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kommunen.html
Kyrktorget 1 (visa karta
)
331 31 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Medborgarförvaltningen, Familjerätt och familjehem, Familjehem Kontakt
Enhetschef
Lina Wertheimer lina.wertheimer@varnamo.se 0370-377540 Jobbnummer
