Socialsekreterare
2026-02-05
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1500 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård. Förvaltningen utreder och ger vård och omsorg till Mölndalsbor enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och hälso- och sjukvårdslagen.
Team SAMSA är en planeringsenhet med fem socialsekreterare, en förste socialsekreterare, tre planeringssjuksköterskor och en enhetschef där vi har ett tätt samarbete med Bifrost korttidsenhet och vi sitter i gemensamma lokaler på Bifrost korttidenhet. Huvuduppdraget är att vara en naturlig stark part i samverkan med slutenvården och primärvården. Den enskildes väg genom utskrivningsprocessen skall bli så effektiv som möjligt och det bästa för den enskilde. Socialsekreterare och planeringssjuksköterska har ett tätt samarbete och genomför oftast planeringsmöten gemensamt.Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Du utreder, bedömer och följer upp beslut på korttidsenheten.Som socialsekreterare hos oss är ditt huvuduppdrag i enlighet med SOL, att utreda behovet av stöd i samband med utskrivning från sjukhus samt planera för trygg återgång till hemmet, utifrån den enskildes behov.
Du utför sedvanlig myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SoL) där du utreder, bedömer och följer upp beslut på korttiden.Du analyserar individuella behov och fattar därefter välgrundade beslut om lämpliga insatser. I uppdraget inkluderas att samverka med region och primärvård samt att samarbeta med andra professioner för att uppnå en trygg hemgång.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan examen som kan bedömas som likvärdig av arbetsgivaren. Du har erfarenhet av myndighetsutövning och har god kännedom om relevant lagstiftning. Det ses som meriterande om du är insatt i rutiner för in- och utskrivningsprocessen från sluten hälso-och sjukvård och har kunskap om IT-tjänsterna SAMSA, treserva, artvise teams samt IBIC. För arbetet krävs en god digital förståelse.
Vi söker dig som är analytisk och har förmågan att identifiera kärnan i ett problem, föreslå möjliga lösningar och se samband . Du använder din tid effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt och ser till att arbetet slutförs och följs upp.
Som person visar du respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du har en öppen och positiv attityd och har brukarens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Det är viktigt att du är självständig och kan agerar på egen hand och har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag.
Du har goda kunskaper i svenska, såväl muntligt som skriftligt och har B-körkort.
ÖVRIGT
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår ett aktivt arbete för att kunna erbjuda medarbetare önskad sysselsättningsgrad i syfte att minska de ofrivilliga deltidsanställningarna. I de fall annonsering gäller en deltidstjänst är vår ambition att på sikt ge möjlighet till utökad sysselsättningsgrad.
Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att få en bättre spegling av vår verksamhet.
Innan en eventuell anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas om tjänsten omfattar brukar- eller patientnära arbete. Vi kommer också att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Karin Setterberg karin.setterberg@molndal.se Jobbnummer
