Socialsekreterare - Forshaga kommun, Lärande o Arbete, IFO Barn och familj - Administratörsjobb i Forshaga

Forshaga kommun, Lärande o Arbete, IFO Barn och familj / Administratörsjobb / Forshaga2020-08-24Forshaga kommun, två mil norr om Karlstad, har tillsammans med de kommunala bolagen knappt 1000 tillsvidareanställda medarbetare. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa en bra plats att bo, leva och verka på. Visionen, Forshaga barnkommun, lyfter ett framtidsperspektiv där vi bygger ett samhälle för nuvarande och kommande generationer. Vi sätter fokus på ett välkomnande förhållningssätt och att göra skillnad för våra invånare, varje dag!Förvaltningen Lärande och arbete ansvarar för vuxenutbildning, yrkeshögskola, kommunalt aktivitetsansvar, individ- och familjeomsorg (IFO), integration och samordnar arbetsmarknadsåtgärder.Förvaltningens uppdrag är att erbjuda vägledning, utbildning och att ge förutsättningar till ett tryggt och självständigt liv.Individ- och familjeomsorgen (IFO) arbetar i huvudsak med ansökningar och anmälningar som rör barn, familjer och vuxna. I uppdraget ingår även att följa upp insatser enligt SoL, LVU samt LVM.Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna trivs och känner stolthet, engagemang och delaktighet. Vi vill erbjuda utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor så att våra medarbetare vill stanna kvar och utvecklas tillsammansmed oss. Som anställd hos oss har man tillgång till en rad olika förmåner för bland annat hälsa, friskvård och ledigheter för att ge en bra balans mellan jobb och fritid.Individ och familjeomsorgen har nu en ledig tillsvidaretjänst som socialsekreterare med inriktning familjerätt och arbete med uppdragstagare.2020-08-24Hos oss får du möjlighet att jobba i ett team med god stämning och ett väl fungerande samarbete. Det är högt i tak och vi har det roligt tillsammans. Vi ställer upp för varandra och hjälps åt. Vi arbetar med delaktighet och kvalitet på ett respektfullt sätt både inom och utom enheten och gentemot våra klienter.På IFO har vi två förste socialsekreterare som vägleder i ärenden och som är nära socialsekreterarna. Vi är indelade i en mottagningssekreterare, en utredningsgrupp med fem socialsekreterare, fyra barnhandläggare som arbetar med placerade barn och att följa upp öppenvårdsinsatser. Vi har även två familjerättssekreterare som också arbetar med familjehem. Vi är åtta vuxenhandläggare som arbetar med missbruk och försörjningsstöd, våld och socialpsykiatri (myndighetsutövning)Vi har påbörjat ett arbete på IFO med ett familjeorienterat arbetssätt. Vi har en kvalitetssamordnare som har till uppgift att utveckla riktlinjer, rutiner, ledningssystem i syfte att öka rättssäkerheten.Alla medarbetare har extern handledning, såväl processhandledning som juridisk.Vi värdesätter delaktighet och kompetensutveckling och arbetar aktivt med värdegrundsarbete.Vi bedriver myndighetsutövning enligt SoL och LVU och handlägger enligt BBIC.Inom familjerätten arbetar du bl.a. med vårdnads- och umgängesutredningar, samarbetssamtal, stöd och rådgivning till föräldrar. Familjerätten är en viktig del i socialtjänstens uppdrag att skapa goda villkor och stöd för barn och deras familjer. Med uppdragstagarna arbetar du med rekrytering och utredning av familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Vidare handleder du dem i deras uppdrag samt sköter arvodering. I tjänsten ingår även handläggning av adoption och faderskapsutredningar.Vårt arbetssätt genomsyras av Signs of Safety.Du är socionom och har erfarenhet av arbete med familjerätt och/eller myndighetsutövning inom socialtjänst. Du har goda kunskaper i gällande lagstiftning och erfarenhet av BBIC. Tjänsten kräver god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.B körkort är ett krav.VillkorTillsvidareanställning på heltid.Vi är angelägna om en god introduktion och strävar därför efter en snabb rekryteringsprocess. Tillsättning av tjänst kommer att ske snarast så vänta inte med att skicka in din ansökan.Välkommen med din ansökan!Vi vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg på vår hemsida. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse. TillsvidareanställningFast lön, vi tillämpar individuell lönesättning.Sista dag att ansöka är 2020-09-06Forshaga kommun, Lärande o Arbete, IFO Barn och familj5330200