Socialpsykiatrin söker boendestödjare
2025-09-25
Beskrivning
Vill du arbeta på en arbetsplats där du verkligen gör skillnad? Vill du bidra till att människor får möjlighet att leva ett självständigt, tryggt och meningsfullt liv? Då kan det här vara rollen för dig!
Till vårt stödboende Lokatten i Mora söker vi nu en driven och empatisk boendestödjare som vill vara med och skapa trygghet, gemenskap och livskvalitet för våra brukare.
Här blir du en viktig del av ett engagerat team som brinner för att stötta människor i vardagen.
Lokatten är ett stödboende med nio lägenheter inriktat mot socialpsykiatri. Boendet ligger i ett lugnt bostadsområde med närhet till natur och service. Vi erbjuder dygnet-runt-stöd utifrån varje individs behov och alla insatser grundar sig på biståndsbeslut enligt SoL. Dina arbetsuppgifter
Som boendestödjare är din främsta uppgift att stödja och stärka personer med psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Du arbetar nära brukarna och hjälper dem att skapa struktur, utveckla självständighet och bygga förutsättningar för ett gott liv.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara att:
Ge stöd i vardagen - exempelvis i hemmet, vid måltider och i sociala sammanhang.
Motivera till goda levnadsvanor och stärka brukarens egna resurser.
Utföra omvårdnadsarbete och hantera medicinska uppgifter efter delegation.
Arbeta relationsskapande genom motiverande samtal och vägledning.
Vara näransvarig för brukare, upprätta genomförandeplaner och dokumentera enligt IBIC.
Delta i vårdplaneringar och samverka med andra vårdaktörer.
Bidra till trivseln genom att städa och laga mat i gemensamma utrymmen. Kvalifikationer
Utbildning som skötare, behandlingsassistent, undersköterska eller annan likvärdig utbildning.
Erfarenhet av psykiatrisk vård, socialpsykiatri eller socialt arbete.
Kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vana vid digital dokumentation och IT-stöd.
Vi ser det som meriterande om du har utbildning som specialistundersköterska inom psykiatri samt utbildning och erfarenhet av arbete kring missbruk samt Övrig information
Körkort B för manuell växellåda.
Förmågor och färdigheter
Vi söker dig som har ett stort hjärta, engagemang och en stark vilja att göra skillnad. Du är trygg i dig själv, flexibel och har förmågan att skapa goda relationer. Personlig lämplighet för uppdraget är av stor vikt.
Socialförvaltningen
Med sina drygt 700 medarbetare bedriver socialförvaltningen en bred verksamhet för att se till att våra invånare får det stöd och den hjälp som de har rätt till. Förvaltningen verkar under socialnämnden och ansvarar för vård och omsorg om äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens arbete är reglerat av lagar och förordningar, då framför allt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/176". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mora kommun
(org.nr 212000-2213) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
