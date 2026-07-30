Behovsanställning, Extrajobb för montörer!
NearYou Sverige AB / Montörsjobb / Jönköping Visa alla montörsjobb i Jönköping
2026-07-30
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Jönköping
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-30Om företaget
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Vi söker nu flera montörer till vår kund för ett uppdrag som sträcker sig över 1–2 månader. Tjänsten passar dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning, exempelvis studier, deltidsarbete eller eget företag, och som har möjlighet att arbeta heltid på dagtid under uppdragets gång.
Som montör kommer du att arbeta med montering av postvagnar. Arbetet utförs i par, vilket innebär att samarbete är en viktig del av rollen. Tjänsten är fysiskt krävande och passar dig som trivs med ett praktiskt arbete och har en god fysik.Dina arbetsuppgifter
• Montering av postvagnar enligt instruktioner
• Kvalitetssäkring och kontroll av färdigmonterade produkter
• Säkerställa ordning och struktur på arbetsplatsen
• Samarbeta med kollegor för att nå uppsatta målKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har en annan huvudsaklig sysselsättning och vill arbeta extra
• Kan arbeta heltid på dagtid under uppdragets längd
• Är fysiskt stark och trivs med praktiskt arbete
• Är noggrann, ansvarstagande och effektiv
• Har en positiv inställning och gillar att arbeta i team
• Är flexibel och har lätt för att samarbeta
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
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Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag. Vänligen notera att vi inte behandlar ansökningar som skickas via mejl.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Husqvarnavägen 80 (visa karta
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554 54 JÖNKÖPING Arbetsplats
NearYou Jönköping AB Kontakt
Sandra Hopovac sandra.hopovac@nearyou.se Jobbnummer
10016460