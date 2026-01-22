Socialpedagoger till HVB-enheten
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen / Behandlingsassistentjobb / Eskilstuna Visa alla behandlingsassistentjobb i Eskilstuna
2026-01-22
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen i Eskilstuna
Vill du göra skillnad för ungdomar med olika utmaningar? Vi söker just nu tre nya kollegor till vår HVB-enhet. Du kommer att jobba på våra boenden Fristaden och Balsta. Tjänsten är föräldravikariat på ca ett år.
På våra HVB-hem hjälper vi ungdomar som behöver särskilt stöd och vägledning. Insatserna anpassas efter varje individs behov och sker både i och utanför hemmet för att ge ungdomarna en fungerande och meningsfull vardag.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Som stödpedagog är du en viktig trygghet för våra ungdomar. Du skapar en lugn och säker miljö där de kan utvecklas och känna sig sedda. Du stöttar ungdomarna i deras vardag för att de ska få en fungerande skolgång, en aktiv fritid och goda sociala relationer. Arbetet innebär mycket motivationsarbete.
De ungdomar du arbetar med har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa och du hjälper dem att få en förutsägbar och begriplig vardag. Det kan förekomma utåtagerande beteenden och självskada.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen eller minst 2-årig eftergymnasial utbildning inom stödpedagog, socialpedagog, behandlingsassistent eller likvärdig utbildning. Du behöver ha minst tvåårs arbetslivserfarenhet av att arbeta med barn/unga eller vuxna med utmanande beteenden. Du är trygg i dig själv, har god självkännedom och ett stort intresse för barns och ungas livsvillkor. Du har B-körkort och förmåga att arbeta i olika hemmiljöer där det kan finnas djur eller rökning.
Ett giltigt polisregisterutdrag behöver uppvisas innan eventuell anställning.
ÖVRIGT
Socialförvaltningen ansvarar för arbetet med att skapa social trygghet för barn, ungdomar och vuxna. Målet är att arbeta för att uppnå social uthållighet. Inom socialförvaltningen bedrivs kvalificerat och välutvecklat socialt arbete. Förvaltningens arbete innehåller både myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser för barn, ungdomar, vuxna och familjer.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2615". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Phoebe Kennedy phoebe.kennedy@eskilstuna.se Jobbnummer
9700008