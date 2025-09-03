Socialpedagog till Stålforsskolan
2025-09-03
Vill du vara med och skapa en trygg, inkluderande och utvecklande skolmiljö för ungdomar? Stålforsskolan söker en socialpedagog som vill vara en nyckelperson i vårt trygghetsarbete och bidra till en stark elevhälsa. Här får du möjlighet att göra verklig skillnad - varje dag.
Stålforsskolan är en högstadieskola med cirka 550 elever, centralt belägen i Eskilstuna, bara några minuters promenad från tågstationen. Vi är en skola på stark frammarsch, med fokus på trygghet, studiero och undervisning av hög kvalitet. I centrum för vår verksamhet står relationer - mellan elever, personal och vårdnadshavare. Vi arbetar nära varandra i tvålärarskap, i professionella lärgemenskaper och med kollegialt lärande som leds av våra erfarna förstelärare. Vårt trygghetsarbete är integrerat, systematiskt och proaktivt.
Vill du veta mer om Stålforsskolan, läs gärna här: https://bit.ly/2DFyG8f

Arbetsuppgifter
Som socialpedagog arbetar du med trygghetsskapande insatser. Målet är att öka närvaron i skolan och bidra till en inkluderande miljö. Här möter du elever som uppvisar normbrytande beteenden, ditt uppdrag är att vara uppsökande och arbeta förebyggande med elever som visar tecken på riskbeteenden. Det kan till exempel handla om att du arbetar med frågor kring attityder och normer. Arbetet sker i nära samverkan med skolpersonal, vårdnadshavare och externa aktörer. Tillsammans hittar ni tidiga insatser som stärker elevernas delaktighet, trygghet och positiva utveckling. I din roll ingår också att arbeta med ett antal elever som behöver stöd med att strukturera sin vardag, där du till exempel möter upp och lotsar eleven mellan lektioner samt har kontakt med vårdnadshavare. Ditt mål är att vara en trygg vuxen som får varje elev att trivas och erbjuder dem goda förutsättningar att lära.

Kvalifikationer
För att stärka trygghetsteamet söker vi i första hand en kvinnlig medarbetare som kan komplettera gruppens kompetens. Dessutom är personlig lämplighet och ditt bemötande av elever avgörande för denna tjänst. Du har förmågan att arbeta lågaffektivt och att anpassa ditt bemötande utifrån situationen. Arbetet är självständigt och du tar initiativ, är flexibel och ser lösningar.
Du som söker har en utbildning som socialpedagog, eller en annan eftergymnasial utbildning som vi bedömer likvärdig. Dessutom behöver du ha tidigare erfarenhet av att jobba med ungdomar som har normbrytande beteenden. Du har också en god datorvana och goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Merparten av alla tillsvidareanställda i Eskilstuna kommun krigsplaceras. Om din tjänst berörs informeras du under rekryteringsprocessen. Det innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra inom kommunen även under höjd beredskap.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.
I den här rekryteringen kommer vi be dig visa ett utdrag från polisens belastningsregister innan anställning.
Månadslön
Malin Sjöbacka malin.sjobacka@eskilstuna.se 016-710 31 48
