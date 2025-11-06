Socialpedagog till Norra Vallbyskolan
2025-11-06
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Hos oss får du chansen att göra skillnad i en miljö där varje elev blir sedd och varje idé får ta plats. Du blir en del av ett engagerat team som värdesätter samarbete, utveckling och värme och där din kompetens får växa i takt med skolans.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag är att stödja och följa eleverna under skoldagen samt på fritidshemmet. Under skoldagen är du en del av navet kring att skapa trygghet, trivsel och glädje hos eleverna under deras raster. Du kommer att vara mycket utomhus, erbjuda stimulerande aktiviteter samt förebygga och hantera konflikter. Under fritidshemstid tillhör du arbetslaget för en av våra årskurser där du tillsammans med kollegor bidrar till att främja elevernas utveckling och lärande, i enlighet med LGR22.
Tillsammans med dina kollegor skapar ni bästa möjliga förutsättningar utifrån varje elevs behov. Du kommer att samverka med elever, vårdnadshavare, kollegor, elevhälsoteamet samt skolledning, allt för elevernas bästa.
Din kompetens
Vi söker dig är utbildad socialpedagog, socionom, beteendevetare eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du besitter en god förmåga att möta människor på ett professionellt sätt och om du har erfarenhet av arbete i grundskolan eller anpassad skola F-6 så är det ett plus.
Som person skapar du trygghet, trivsel och motivation genom att ha ett relationellt förhållningssätt och en tydlig struktur. Med din kompetens bidrar du till skolans trygghetsarbete genom att arbeta förebyggande och vägleda eleverna i det sociala samspelet. Du är bekväm med att ta ansvar och kan organisera arbetet tillsammans med kollegor på ett effektivt sätt. Du är en trygg vuxen som brinner för att skapa engagemang hos våra elever. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Hos oss på Norra Vallbyskolan möts du av en varm och prestigelös arbetsplats, en liten skola med stort engagemang! Här finns en gedigen kunskapsbas och ett stabilt, sammansvetsat team som värnar om både kunskapsutbyte och en familjär stämning.
Vi tar tillsammans ett stort ansvar för våra elevers välmående och lägger stort fokus på den viktiga relationen mellan skola och hem. Till hösten 2025 öppnar vi dessutom en anpassad grundskola som blir en del av vår verksamhet. En spännande utvecklingsresa som du får vara med och påverka.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.

I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
