Socialpedagog till liten undervisningsgrupp
Värmdö Kommun / Behandlingsassistentjobb / Värmdö Visa alla behandlingsassistentjobb i Värmdö
2026-07-08
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Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Socialpedagog till liten undervisningsgrupp
Vill du göra verklig skillnad för elever som behöver ett extra anpassat stöd? Vi söker nu en engagerad och trygg socialpedagog till vår lilla undervisningsgrupp.
Vår verksamhet
Ekedalsskolan är en anrik F-5 skola som ligger i Gustavsberg, ca 25 min med buss från Slussen. Skolan har ca 440 elever i årskurserna F-5. Ekedalsskolan totalrenoverades för några år sedan och verksamheten bedrivs nu i nya moderna skollokaler med modern teknisk utrustning. På vår skola arbetar en varm och engagerad personalgrupp med elevernas bästa för ögonen. Arbetet präglas av den goda stämning och respekt som råder mellan alla, såväl elever som lärare och övriga medarbetare.
Den undervisning eleverna möter på Ekedalsskolan kännetecknas av att den är väl grundad
i de lärandemål som finns i läroplanen, är tydligt strukturerad och erbjuder variation i arbetssätt. Sedan tre år tillbaka arbetar vi med IBIS, Inkluderande beteendestöd i skolan, ett forskningsprojekt som leds av Uppsala universitet. Vår vision "Tillsammans skapar vi trygghet, trivsel och förutsättningar för lärande" ligger till grund för vårt arbete på hela skolan.
Ekedalsskolan har en friluftsprofil. Profilen innebär att skolan återkommande erbjuder eleverna
upplevelsebaserat lärande utomhus med utgångspunkt i friluftsliv. Vi främjar elevernas behov av
kunskap, rörelse och gemenskap i den fantastiska natur som omger vår skola.
Ditt uppdrag
Som socialpedagog blir du en viktig del av ett nära samarbete i vår studio kring elever med behov av ett extraordinärt särskilt stöd i ett mindre sammanhang. Du arbetar tillsammans med lärare och övrig personal för att skapa en trygg, strukturerad och utvecklande lärmiljö där varje elev får möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar. Du finns med eleverna som en trygg pedagog under hela skoldagen, från dagens första lektion till eftermiddagens anpassade fritidsaktiviteter.
Vi söker dig som
Är utbildad socialpedagog, gärna med erfarenhet av att arbeta i en mindre undervisningsgrupp på låg- och mellanstadiet.
Har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med NPF.
Har ett lågaffektivt bemötande och lösningsfokuserat förhållningssätt.
Är lyhörd och har förmåga att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och övrig personal.
Har lätt för att samarbeta och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Är trygg, flexibel och kan anpassa ditt arbetssätt efter elevernas individuella behov.
Dina personliga egenskaper
Flexibel
Stabil
Samarbetsförmåga
Relationsskapande
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställningPubliceringsdatum2026-07-08Så ansöker du
Intervjuer sker löpande så sök redan idag.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö Kommun
(org.nr 212000-0035), https://www.varmdo.se/
Skogsbovägen 9 (visa karta
)
134 30 GUSTAVSBERG Arbetsplats
Utbildningskontoret, Skolavdelningen, Ekedalsskolan Kontakt
Biträdande rektor
Susanna Råberg susanna.raberg@varmdo.se 08-57047000 Jobbnummer
9997422