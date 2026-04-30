Socialpedagog till Furuvägen
Vill du ha ett arbete där ditt lugn, din professionalitet och ditt engagemang verkligen gör skillnad - varje dag? Som socialpedagog i vår verksamhet får du möjlighet att stötta unga individer med NPF till ökad självständighet, delaktighet och livskvalitet. Tillsammans skapar vi en trygg och meningsfull vardag med individen i centrum.Publiceringsdatum2026-04-30Arbetsuppgifter
Som socialpedagog hos oss arbetar du relationsskapande och strukturerat med att stötta och coacha unga individer med funktionsnedsättningar såsom autism och intellektuell funktionsnedsättning, ofta i kombination med komplexa svårigheter. Du arbetar direkt mot den enskilde brukaren och ditt uppdrag är att, utifrån individens egna förutsättningar och mål, bidra till ökad självständighet och delaktighet i vardagen.
Arbetet omfattar bland annat stöd i vardagsnära situationer såsom personlig omvårdnad och ADL, medicingivning, sociala situationer, matlagning, städ, tvätt, inköp och planering samt genomförande av olika aktiviteter. Du arbetar pedagogiskt, motiverande och med ett lågaffektivt och respektfullt bemötande där individens inflytande, behov, dagsform och självbestämmande är vägledande. I rollen bygger du relationer genom dialog, lyhördhet och närvaro. Du fungerar som en trygg punkt även i situationer där starka känslor uttrycks eller där brukare inte mår bra. Du ser beteenden som ett sätt att kommunicera behov och använder ditt bemötande för att skapa förståelse, minska stress och förebygga konflikter.
Du dokumenterar enligt gällande regelverk, medverkar till att upprätta och följa genomförandeplaner samt följer upp individuella mål och delmål. I uppdraget ingår även att delta aktivt i verksamhetens kvalitetsutveckling samt i möten, handledning och utbildningsinsatser.
Du ingår i ordinarie arbetsgrupp och arbetar i nära samverkan med stödpedagog, stödassistenter, stödbiträden och enhetschef. Arbetet ställer krav på eget ansvar, flexibilitet och förmåga att ta initiativ, samtidigt som du arbetar nära kollegor och bidrar till ett gott teamarbete präglat av tillit och professionalism.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten har du en utbildning om minst 400 YH-poäng som socialpedagog, eller annan utbildning och/eller erfarenhet med inriktning mot funktionsnedsättningar som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har kunskap om och erfarenhet av att arbeta utifrån lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Du har förmåga att ta och inneha medicindelegering och andra delegerade arbetsuppgifter, från legitimerad personal.
Du har B-körkort för personbil med manuell växellåda då bilkörning ingår i tjänsten.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom LSS med målgruppen ungdomar. Erfarenhet och/eller utbildning i TAKK (tecken som stöd) är meriterande. Du har god kommunikativ förmåga, goda kunskaper i svenska i tal och skrift, vana av social dokumentation samt grundläggande datorkunskaper.
Arbetet innebär periodvis utmanande situationer och beteenden. Du behöver därför vara trygg i dig själv, kunna behålla lugnet och ha förmåga att tolka och läsa av situationer för att kunna agera lågaffektivt. Du är engagerad, nyfiken och har en vilja att kontinuerligt utvecklas i ditt uppdrag.
I rollen har du nytta av följande kompetenser, som visar sig i ditt dagliga arbete:
Initiativtagande - Du tar ansvar för att se vad som behöver göras och agerar proaktivt inom ditt uppdrag. Du tar egna initiativ för att förbättra vardagen för individen och verksamheten, samtidigt som du stämmer av med kollegor när det påverkar fler.
Samarbete - Du arbetar förtroendefullt tillsammans med kollegor och andra aktörer runt individen. Du delar med dig av din kunskap, bidrar till ett positivt arbetsklimat och ser teamarbete som en förutsättning för god kvalitet i stödet.
Flexibilitet - Du har förmåga att anpassa dig när förutsättningar förändras och kan växla mellan olika arbetsuppgifter och situationer. Du justerar ditt förhållningssätt utifrån individens dagsform och behov, utan att tappa struktur eller professionellt fokus.
Stresstålighet - Du behåller lugn, omdöme och ett respektfullt bemötande även i pressade eller krävande situationer. Du kan hantera flera saker samtidigt och gör genomtänkta prioriteringar för att skapa trygghet för individen.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du får göra skillnad i människors vardag. Du blir en del av en stabil organisation med fokus på kvalitet, kollegialt stöd och långsiktig utveckling. Hos oss får du introduktion, möjlighet till kompetensutveckling samt tillgång till handledning och ett nära stöd från kollegor och chef. Självklart erbjuder vi även de förmåner som följer av att arbeta i kommunen.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god
kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enligt utlänningsförordningen. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal. Inför anställning krävs utdrag ur belastningsregistret samt andra kontroller enligt gällande regelverk. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt - såväl våra brukare som oss medarbetare emellan.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
302 42 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Stöd och service (SO) Jobbnummer
9884033