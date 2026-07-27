Socialpedagog till ett mindre HVB-hem
Vision i Väst AB / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2026-07-27
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Om arbetsplatsen
Vision i Väst är ett HVB-hem där verksamheten är tänkt som ett mindre, familjärt boende med få platser och kompetent personalgrupp. Vi erbjuder plats för pojkar mellan 13-17 år med en trygg och välfungerande struktur utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Vi arbetar intensivt med en liten ungdomsgrupp och använder oss av evidensbaserade metoder och förhållningssätt i arbetet med den enskilde.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
I rollen som behandlingspedagog är du ansvarig för att stödja ungdomarna både praktiskt och socialt. Du kommer att stödja och motivera ungdomarna i olika vardagsmoment för att tillgodose en fungerande vardagssituation samt en meningsfull och stimulerande fritid. I arbetet som behandlingspedagog ingår du i ett kontaktmannaskap där du har uppsikt över ungdomarnas hälsa, skolgång och aktiviteter samt upprätthålla veckoplaneringar. Vidare kommer du att arbeta utifrån genomförandeplaner, uppställda mål, metoder, kvalitetskrav och andra riktlinjer.
Dina arbetsuppgifter innefattar även journalföring, samtalsstöd samt all dagligt förekommande praktiska arbetsuppgifter.
OM DIG:
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du bör ha minst 2-4 års erfarenhet av likvärdigt arbete med målgruppen samt vara personligt lämpad. Om du har dokumenterad erfarenhet och goda referenser av arbete med barn och unga med social problematik så är detta meriterande.
Då tjänsten innefattar dokumentation ser vi att du har god svenska i tal och skrift samt erfarenhet av social dokumentation från tidigare arbeten. Som person är du ansvarstagande, lyhörd och lösningsfokuserad.
Har du en förmåga att motivera ungdomar utifrån ett empatiskt och stödjande förhållningssätt så kommer du att trivas på Vision i väst.
Du är van vid att bemöta individer med psykisk ohälsa och har erfarenhet av att arbeta med ungdomar i en utsatt situation. Vidare så behöver du vara trygg, mogen, samarbetsvillig och en god förebild.
Vision i väst strävar efter en balanserad arbetsgrupp avseende utbildningsbakgrund, erfarenhet, ålder, språk, kulturell bakgrund och kön. För närvarande är män underrepresenterad i arbetsgruppen. Därför ser vi gärna manliga sökande till tjänsten. Alla ansökningar bedöms dock utifrån kompetens, erfarenhet och personlig lämplighet.
Krav på B-körkort och utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.
Tjänsten
Tjänsten är på heltid och schemalagd på dagtid/kväll/ helg och sovande jour.
En tillsvidareanställning föregås av 6 månader provanställning.
Kollektivavtal finns.
REKRYTERINGSPROCESS
Vi vill uppmärksamma att vi besvarar inte alla ansökningar som inkommer till oss, utan gör ett urval om vilka personer som kommer vidare i rekryteringsprocessen. Intervjuer sker löpande under rekryteringstiden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: Timmy@visionivast.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vision i väst AB
(org.nr 556922-1285) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vision i Väst AB Jobbnummer
10013432