Sundsta-Älvkullegymnasiet är en av Sveriges modernaste och största gymnasieskolor.
Skolan har ca 2 000 elever och 270 personal.
Vår vision är enkel. Våra elever ska nå sina mål och vara väl rustade för framtiden. Dit når vi genom att fokusera på skolglädje, goda relationer och kvalitet.
Resursgymnasiet är nystartad specialpedagogisk verksamhet som riktar sig till elever som har behov av särskilt stöd under hela skoldagen för att nå sina mål med utbildningen. På Resursgymnasiet finns Samhällsvetenskapsprogrammet och Introduktionsprogrammet Individuellt alternativ.Dina arbetsuppgifter
Vi söker en socialpedagog/resurspedagog till Resursgymnasiet. I denna tjänst kommer du att vara en nyckelperson för våra elever samtidigt som du blir en del av vårt team som består av lärare, elevhälsa och rektor. Du motiverar, vägleder och hjälper eleverna att strukturera upp både sin vardag och sina studier. Du finns som stöd under raster och i olika studiesituationer. Utgångspunkten för ditt arbete är en övertygelse om att alla ska lyckas och att eleverna ges möjlighet att växa, utvecklas och stärka sin självkänsla.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
- motivera, stötta och hjälpa elever både socialt och i deras studiegång
- vara en förebild för eleverna, samt kunna hantera akuta problemsituationer
- samtala och etablera relationer
- arbeta förebyggande och långsiktigt
- planera och genomföra aktiviteter som stärker gemenskapen mellan elever
- aktivt delta i utformandet och utvecklandet av trygghetsarbetet
- stödja elever i inlärningsprocesser och delta under lektioner
- aktivt arbeta för främjandet av skolnärvaro på individ och gruppnivå
- stötta eleverna under raster och luncher för att främja social inkludering
- samverka med vårdnadshavare och i viss mån externa kontakter. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog eller har en liknade utbildning som arbetsgivaren ser som likvärdig. Du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar och/eller unga vuxna. En viktig egenskap är att du har kompetens att skapa relationer och förmåga att motivera och stötta elever. Som person är du trygg och har ett lågaffektivt förhållningssätt. Du är en tydlig, lyhörd person som lätt kan anpassa dig och ställa om efter olika situationer. Du ser möjligheter och potential i varje individ, arbetar strukturerat och reflekterande med ett prestigelöst och ansvarsfullt förhållningssätt. Du håller dig uppdaterad med relevant forskning, bidrar med arbetsglädje, kreativitet och gott samarbete med både kollegor och föräldrar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Om Karlstads kommun
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för cirka 7 000 elevers utbildning inom gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning på grundskole- och gymnasienivå, yrkeshögskola och svenska för invandrare. Våra skolor står för kunskap, erfarenhet, trygghet, kvalitet och glädje! Våra cirka 650 medarbetare skapar utbildning för alla.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
