Socialpedagog, Paradisskolan
2025-12-12
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
Vi söker en socialpedagog med god relationell förmåga och kompetens att möta och utveckla elever i nära samarbete med lärare, EHT och ledning. Initialt kommer du vara knuten till en av våra årskurser och ingå det årskursteamet samt ha en koppling till vår fritidsverksamhet.
Paradisskolan, som är en F-6 skola, flyttade in i nya lokaler hösten 2022. Här jobbar ca 65 personer och det går ca 360 elever. Det är en fantastisk möjlighet att vara med i den fortsatta uppbyggnaden av vår nya skola. På skolan har elever och lärare goda och tillitsfulla relationer, vi har undervisningen i fokus och vi arbetar tillsammans för elevernas bästa. Vårt systematiska kvalitetsarbete är målinriktat på att göra undervisningen för våra elever så bra som möjligt genom struktur, kreativitet och analys.
Vår arbetsplats är mångkulturell och helt unik!
Självklart lockar vår värdegrund dig!
• Jag finns här för Borlängebon
• Jag gillar utmaningar
Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta som socialpedagog och initialt vara knuten till en årskurs på mellanstadiet där du ingår i årskursteamet och arbetar i nära samarbete med teamets pedagoger. Det innebär att du hjälper och stödjer elever både socialt och i undervisningen samt är teamet behjälplig i planering och genomförande av de undervisningsstrukturer som behövs under skoldagen. Det innebär att du kommer delta i lektioner, mindre grupper för elever, sociala insatser riktade mot specifika elever, pedagogiska luncher liksom raster.
Du behöver därför ha ett genuint intresse för att jobba med och hjälpa elever, ha en hög grad av samarbetsförmåga samt vara serviceminded. I arbetsuppgiften ingår att stödja eleverna under hela sin skoldag vilket innebär utvecklande av elevers kunskaper, kommunikationsförmåga, ADL med mera i nära dialog med teamets pedagoger, elevhälsan, trygghetsteam liksom skolledning.
Du behöver ha en hög grad av flexibilitet då uppdrag över tid styrs av verksamhetens behov vilket innebär att andra riktade uppdrag kommer bli aktuellt.
Efter skoldagens slut kommer arbetsuppgifter till viss del fortsätta inom ramen för fritidshemmets struktur men även planeringsarbete med årskursteam eller andra samarbetspartners.Kvalifikationer
Du har en socialpedagogsutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig. Du har gärna erfarenhet av att arbeta med elever med särskilda behov och erfarenhet av olika typer av NPF utmaningar eller affektiva tillstånd. Ett krav är att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i det svenska språket i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har utbildning inom något av följande:
* Intellektuella funktionsnedsättningar
* Erfarenhet av att arbeta inom svensk skola minst 1 år
* Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
* Lågaffektivt bemötande
* ICDP
* MI
Det är även meriterande om du har en datavana och kan navigera i olika digitala system inom ramen för Office365, speciellt OneNote och Teams.
Som person behöver du ha bra tålamod och ett stort lugn då arbetet bygger på långsiktigt utveckla och förbättra relationer och strukturer för eleverna i skolmiljön och en förmåga att bygga relationer med eleverna utifrån elevernas förutsättningar. Du behöver även besitta ett självständigt initiativtagande och en flexibilitet då verksamheten kräver det liksom att du kan planera och utföra uppgifter strukturerat. Slutligen behöver du ha en god samarbetsförmåga.
ÖVRIGT
I samband med intervju behöver du som kandidat uppvisa bevis om medborgarskap i Sverige/EU/EES eller giltigt arbets- uppehållstillstånd.
För den som erbjuds anställning krävs enligt Lag om registerkontroll from 2001-01-01 utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.
Du som kallas på intervju ska medföra vidimerade kopior på examensbevis, tjänstgöringsintyg och om legitimation krävs, även denna.
Välkommen med din ansökan!
ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT! Ersättning
