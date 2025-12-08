Socialpedagog på Bodaskolan 7-9
2025-12-08
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Bodaskolan är en 7-9 skola med A-resurs, en särskild undervisningsgrupp, knuten till sig. Skolan är en plats där människor från många olika kulturer möts. Vi jobbar för att alla ska ges utrymme, lust och möjlighet att utvecklas och där alla känner sig trygga, uppskattade och delaktiga. Kännetecknande för Bodaskolan är goda relationer, engagerade vuxna som utgår från en helhetssyn på elevens utveckling och elever som trivs och upplever att de lär sig mycket.
Socialpedagog på Bodaskolan 7-9Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Som socialpedagog på Bodaskolan 7-9 arbetar du både förebyggande och åtgärdande för att stärka elevernas skolgång. Du ingår i skolans elevhälsoteam och tillsammans med rektor och biträdande rektor arbetar du med skolans trygghetsarbete. Du är en del av arbetet med att öka lektionsnärvaron, hantera och utreda kränkningsärenden samt stötta och coacha elever i deras sociala och emotionella utveckling. En viktig del av uppdraget är att bygga förtroendefulla relationer med eleverna.
Som socialpedagog arbetar du elevnära och främjar elevernas välmående i skolmiljön. Du är en trygg vuxen som elever kan vända sig till. Förutom att vara ett stöd under lektionstid kommer du spendera delar av din arbetsdag i skolans uppehållsrum och caféteria.
Övrig information
Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare.Kvalifikationer
Du som söker har i första hand socialpedagogisk högskoleutbildning, men med relevant yrkeserfarenhet är även eftergymnasial socialpedagogisk utbildning eller socialpedagogisk utbildning via folkhögskola godtagbart alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Som person är du flexibel, handlingskraftig, samarbetsvillig och tålmodig. Du är en tydlig ledare, modig och har stor förmåga till självständighet och eget ansvar. Du är duktig på att bygga tillitsfulla och trygga relationer, möter elever med intresse och respekt och anpassar ditt bemötande utifrån elevens behov. Som socialpedagog är du tydlig och konsekvent. Du hanterar konflikter med lugn och fokuserar på att skapa konstruktiva lösningar.
Vi söker en person med personlig mognad, som är trygg i sig själv och i sin yrkesroll - en stabil vuxen som bidrar till en trygg och stödjande skolmiljö.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24:2025:348". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Annika Simfors 033-357907 Jobbnummer
9632382