Socialpedagog natt HVB Ungdomsboendet
2025-12-11
Om Viljan ungdomsboendet
På HVB Ungdomsboendet Tannefors behandlar vi ungdomar mellan 16-22 år med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik. I målgruppen ingår även personer som tidigare fått behandling för drogmissbruk, och som idag är drogfria.Vi ser nu fram emot att välkomna en ny kollega som vill arbeta natt hos oss med en tjänstgöringsgrad på deltid. Du kommer att arbeta vaken natt på schema. Tjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Vi ser helst att du kan tillträda snarast. Kvalifikationer Du är relationsskapande och har god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och kan hålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppkommer i det dagliga arbetet. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för omsorgsarbete och kan se individens behov.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet Krav: Utbildad socialpedagog eller 400 YHP behandlings pedagog, samt kompetens kring mentaliseringsteori. Meriterande: Tidigare yrkeserfarenhet av nattjänstgöring på HVB-verksamheterGod kännedom och praktiska erfarenheter av lågaffektivt bemötandeGod kännedom om förebyggande arbete kring hot och våld Anställningsvillkor Roll: Socialpedagog Anställningsform: Tillsvidareanställning Natt Tjänstgöringsgrad: 68% deltid Arbetstid: vaken natt Tillträde: snarast Kollektivavtal: Vision Vad kan vi erbjuda dig? Viljan är en del av Attendo, som är en trygg arbetsgivare och kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex. Om rekryteringsprocessen Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag 31 januari 2026 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Om Attendo
Viljan är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom IOF. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje. Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig. Välkommen med din ansökan!
Tillsammans för en bättre morgondag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Charlotta Nordmark, Verksamhetschef charlotta.nordmark@viljan.se
Maria Thurée, Biträdande verksamhetschef maria.thuree@viljan.se Ersättning
