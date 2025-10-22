Socialpedagog med fokus skolnärvaro
Södertälje kommun / Socialsekreterarjobb / Södertälje Visa alla socialsekreterarjobb i Södertälje
2025-10-22
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje kommun i Södertälje
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Rosenborgsenheten är en F-9-skola. Vi består av åk F-3 och fritidshemmet på Majtopskolan och åk 4-9, kommunövergripande särskild undervisningsgrupp och den anpassade grundskolan på Rosenborgskolan. Totalt har Rosenborgsenheten över 900 elever. Det finns en musik- och idrottsprofil på högstadiet dit elever från hela kommunen söker. Du kommer arbeta i ett arbetslag och vara mentor till elever i en klass. Tillsammans med kollegor gör ni elevernas hela skoldag både trygg och full av kunskap! Studiero är viktigt för oss därför har vi gemensamma lektionsstukturer i vårt dagliga arbete med eleverna. Under kommande läsår fortsätter ett arbete med att stärka upp vårt elevhälsoteam på skolan. Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Annonsen omfattar en tjänst som socialpedagog på Rosenborgsenheten där du spelar en viktig roll i att förebygga och minska elevernas skolfrånvaro. Din uppgift är att skapa en trygg och stödjande skolmiljö där alla elever känner sig sedda och inkluderade genom att förebygga och hantera sociala utmaningar. Du kommer att arbeta nära elever i vardagen samt samverka med lärare, skolledning, elevhälsoteamet samt vårdnadshavare men också externa aktörer. I det arbetet så är det av största vikt att du tar initiativ, skapar förtroendefulla relationer och är trygg i ditt ledarskap.
Tillsammans med kollegor kommer du få arbeta aktivt för att utveckla skolan och arbetet med att förebygga och främja närvaro. I tjänsten ingår även att ansvara för högstadiets elevcafé/uppehållsrum. Utöver detta är du en viktig del i arbetet med skolans traditioner, avslutningar och även föräldramöten. Som person behöver du vara lösningsfokuserad och utvecklingsinriktad och ha en god kommunikativ förmåga. Du trivs att arbeta i en miljö som ställer höga krav på flexibilitet, handlingskraft och social kompetens. Vi är öppna för nya idéer, har mod att prova, utvecklas och lära.
Vem är du?
Det är av yttersta vikt att du har ett positivt förhållningssätt till våra elever och har stor förmåga att se våra elevers möjligheter.
Vi söker dig som är en driven, socialt skicklig och lösningsfokuserad. Erfarenhet av tidigare arbete på högstadieskola är meriterande. Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga, pedagogiskt ledarskap och personlig mognad. Du har ett gott ledarskap som förmedlar en tydlig struktur, trygghet, tydliga förväntningar och relationsskapande. Din grundsyn präglas av att du ser möjligheter och har ett positivt och inkluderande förhållningssätt. Du är självständig och trygg i din kompetens och tar ansvar och ser samarbete som en viktig del för att lyckas med uppdraget. Att du är tydlig, strukturerad och håller med oss om att arbeta tillsammans, är nyckeln till framgång.Kvalifikationer
• Socionom, lärarutbildning eller likvärdig utbildning
• Du är väl förtrogen med digitala verktyg.
• Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Meriterande:
• Har högskoleutbildning inom socialt eller pedagogiskt arbete.
• Erfarenhet av arbete med elevs närvarofrämjande arbete.
• Har goda kunskaper om livsmedelshantering.Dina personliga egenskaper
• Viljan och drivet att utveckla vår skola.
• Du ser fördelarna av tätt samarbete och förstår vikten av att skapa goda relationer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
• en trevlig arbetsmiljö.
• möjlighet att vara med och utveckla nya arbetsmetoder.
• engagerade medarbetare och härliga elever.
• pedagogisk lunch.
• friskvårdspeng, upp till 3000 kr per år att använda till motions- och friskvårdsaktiviteter.
• en förmånsportal där en uppsjö av erbjudanden finns att utnyttja.
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss!
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Kontakt
Rektor
Jonas Loord jonas.loord@skolasodertalje.se 08-523 015 00 Jobbnummer
9568682