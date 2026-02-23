Socialpedagog
2026-02-23
Ängdala Skolor är en friskola som funnits sedan 1996, vackert belägen i ett grönområde i utkanten av det natursköna Höllviken. Här finns förskolor, grundskola och fritidshem med i dagsläget ca 700 barn i åldrarna 1-16 år.
Ditt uppdrag innefattar att vara aktiv i och utanför klassrummen på vårt högstadium under skoldagen. Du stödjer och motiverar elever, både på grupp- och individnivå. I samverkan med lärare i arbetslaget och andra medarbetare på skolan utformar och utvecklar du skolans lärmiljö i syfte att skapa en trygg och stimulerande verksamhet som bidrar till elevernas lärande och utveckling. På eftermiddagarna ingår du i vår fritidsverksamhet. Du arbetar efter skolans värdegrund.
På vår skola utgår allt vi gör från vårt motto:
"Det är viktigt för oss att det går bra för DIG."
Det gäller våra elever - och det gäller våra medarbetare.Publiceringsdatum2026-02-23Kvalifikationer
Du som söker har en eftergymnasial utbildning till socialpedagog på antingen folkhögskole-/yrkeshögskole-/kvalificerad yrkesutbildning eller högskolenivå. Du har erfarenhet av arbete med barn i skola samt arbete som socialpedagog eller motsvarande uppdrag. Du har god insikt och kunskap i skolans styrdokument och har kunskap i att tillämpa dem i det dagliga arbetet. Du har kunskap om förutsättningarna för elever i behov av särskilt stöd och hittar strategier för att nå varje elev och är duktig på att skapa goda relationer med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor. Du har lätt för att samarbeta och är lösningsinriktad. Vi ser fram emot att träffa dig och att du skall bli en del av vårt team.
Känner du igen dig i vårt motto - "Det är viktigt för oss att det går bra för DIG" - och vill vara med och göra skillnad varje dag, är du välkommen med din ansökan.
Vi kommer att hålla intervjuer löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: anna.aspelund@angdalaskolor.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ängdala - Socialpedagog". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ängdala Skolor AB
(org.nr 556527-9931), http://www.angdalaskolor.se
Ängdalavägen 139-20 (visa karta
)
236 91 HÖLLVIKEN Kontakt
Bitr. rektor/vice VD
Anna Aspelund anna.aspelund@angdalaskolor.se 0406783387, 0708-782852 Jobbnummer
9758375