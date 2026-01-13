Socialpedagog
2026-01-13
, Kil
, Karlstad
, Hammarö
, Grums
Varmt välkommen till Forshaga kommun!
Vi är cirka 1000 medarbetare vars gemensamma uppdrag är att skapa en bra plats att bo, leva och verka. I vår vision "Forshaga kommun 2040 - varmt välkommen" står principerna bakom mänskliga rättigheter i centrum. Här ska alla känna sig välkomna, trygga och inkluderade. Tillsammans gör vi skillnad för våra invånare - varje dag!
Forshaga kommun är en del av Karlstadsregionen i södra Värmland, vackert beläget längs Klarälven. Här bor runt 11 500 invånare med närhet till natur, fritidsaktiviteter, service och kultur. Hos oss har du möjlighet att leva ett tryggt liv rikt på upplevelser i ditt eget tempo. Tillsammans skapar vi en plats med hjärtat på rätta stället att komma hem till!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och känner stolthet, engagemang och delaktighet. Vi vill erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor så att du vill stanna kvar och utvecklas tillsammans med oss. Som anställd hos oss har du tillgång till en rad olika förmåner för bland annat hälsa, friskvård och ledigheter.
Vi är ca 350 kollegor inom barn- och utbildningsförvaltningen som arbetar inom fyra skolområden med barn och elever i åldrarna 1-16 år. Vi arbetar för att alla barn och ungdomar ska ha en god miljö för lärande där de känner sig trygga och ges möjlighet att nå goda resultat. Välkommen till något av våra fyra skolområden: Lärcenter, Skived, Ullerud och Grossbol.Publiceringsdatum2026-01-13Beskrivning
Vi påbörjar nu ett tidsbegränsat projekt för att stärka elevers närvaro och välmående.
Som socialpedagog i projektet kommer du att spela en nyckelroll i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med elever från de tidiga årskurserna upp till årskurs 9.
Ditt fokus ligger på att bygga förtroendefulla relationer och identifiera riskfaktorer i ett tidigt skede. Genom motiverande samtal och ett nära samarbete med både skola och hemmet hjälper du eleverna att hitta tillbaka till en fungerande skolgång.Dina arbetsuppgifter
Uppsökande arbete: Arbeta aktivt med att följa upp frånvaro och stötta elever som riskerar att hamna i utanförskap.
Stöd och motivation: Genomföra motiverande samtal med elever i svåra livssituationer.
Samverkan: Ha en nära dialog med vårdnadshavare, elevhälsa och externa aktörer.
Trygghetsarbete: Delta i skolans systematiska trygghets- och jämställdhetsarbete för att motverka konflikter och social problematik.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en examen som socialpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Som person har du förmågan att skapa trygga och hållbara relationer med barn och unga.
Du är bekväm med att arbeta självständigt och ta egna initiativ i ett föränderligt miljö.
Du har ett lösningsfokuserat och inkluderande förhållningssätt.
Du har förståelse för jämställdhetens betydelse för elevers måluppfyllelse och trygghet.Anställningsvillkor
Tidsbegränsad projektanställning
Heltid
Placering: Dejeskolan
Tillträde snarast eller efter överenskommelse.
Välkommen med din ansökan! Vi vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg på vår hemsida. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter finner du https://www.forshaga.se/GDPR
Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
