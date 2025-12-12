Socialchef
Sävsjö Kommun / Administratörsjobb / Sävsjö Visa alla administratörsjobb i Sävsjö
2025-12-12
, Vetlanda
, Nässjö
, Eksjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sävsjö Kommun i Sävsjö
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
Därför ska du välja Sävsjö
Här får du leda en verksamhet som spelar roll - varje dag. Du får arbeta tillsammans med engagerade kollegor i en kommun som vill framåt och där samarbete, tillit och utveckling är mer än bara ord.Publiceringsdatum2025-12-12Arbetsuppgifter
I rollen som socialchef har du det övergripande ansvaret för socialförvaltningens verksamhet, ekonomi, arbetsmiljö och personal. Du är en strategisk ledare som driver utveckling, men också en närvarande chef som bygger tillit och engagemang.
Du leder förvaltningen tillsammans med ditt team av chefer och medarbetare och är en självklar del av kommunens ledningsgrupp, där du bidrar till helhetssyn och framåtriktad samverkan över Förvaltnings gränserna.
Du är en trygg och tydlig ledare som vågar ta ansvar, fatta beslut och visa riktning. Du har akademisk utbildning inom relevant område, flerårig chefserfarenhet och god insikt i social verksamhet. Du är strategisk, kommunikativ och utvecklingsorienterad och du ser relationer som en av dina viktigaste framgångsfaktorer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har god förmåga att bygga starka relationer, leda genom andra och skapa tillit genom delaktighet. Ditt ledarskap präglas av transparens och ett genuint intresse för samarbete. Du är en person som bjuder in till dialog, skapar engagemang och bygger goda relationer både internt och externt. Du har också ett starkt engagemang för förebyggande och främjande insatser och har förmåga att tänka helhet. Du är trygg i en komplex roll som kräver både förändrings ledning och kontinuitet.
Du har en god kommunikativ förmåga och förstår vikten av att bolla idéer och fatta beslut i samverkan med andra. Du har erfarenhet från en komplex och politiskt styrd organisation och har en god förståelse för socialtjänstens bredd, är lyhörd men står också stadigt i din kompetens.
Du kan navigera i dialog mellan politik och verksamhet, med integritet och pedagogisk förmåga. Du är uthållig, strukturerad och har förmåga att tänka långsiktigt även i ett högt tempo. Du är dessutom nyfiken på hur digitalisering, nya arbetssätt och samverkan kan bidra till en mer hållbar välfärd.
Vi söker dig som har
Akademisk examen inom relevant område som arbetsgivaren finner lämplig.
Flerårig erfarenhet som chef och ledare.
Erfarenhet från socialförvaltningens verksamhetsområden.
Erfarenhet av arbete i ledningsgrupp och samverkan internt och externt.
Erfarenhet av budgetansvar och förståelse för ekonomistyrning.
God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
B-körkort.
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryterings kanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryterings sajter och liknande.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294848". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sävsjö kommun
(org.nr 212000-0563) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Socialchef
Annie-lie Jarhult annie-lie.jarhult@savsjo.se Jobbnummer
9642036