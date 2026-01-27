Socialadministratör
2026-01-27
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
Om jobbet
Bli en nyckelperson i vår nya mottagningsenhet!
För att öka tillgängligheten och stärka det förebyggande arbetet startar vi nu en mottagningsenhet inom Avdelningen för Vuxenstöd.
Enheten blir den första kontakten för personer som söker stöd och rådgivning i vardagen.
Hos oss möts du av driv, engagemang och en tydlig vilja att utveckla framtidens socialtjänst. Nu har du chansen att bli en del av vår resa och bidra med din kompetens och ditt engagemang.
Som socialadministratör inom socialtjänsten har du en viktig roll där du ger kvalificerat administrativt stöd till socialsekreterare och arbetsledning. Tjänsten innebär många kontaktytor och är en central servicefunktion i verksamheten.
Vi erbjuder ett omväxlande och meningsfullt arbete där din insats gör skillnad varje dag.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Som socialadministratör kommer du att spela en central roll i vårt team och bidra till att förbättra vår service för kommuninvånarna. Ditt arbete kommer att vara mångfacetterat och dynamiskt, där du får möjlighet att sätta din prägel på verksamheten.
I tjänsten ingår bland annat följande:
Fungera som en spindel i nätet, med både interna och externa kontakter med kommuninvånare och samverkanspartners
Ge administrativt stöd i handläggningsprocesser
Ansvara för utskick och kommunikation av handlingar
Utföra viss journalföring samt boka tider, möten och delta i introduktion av nya medarbetare
Hantera post, kalender, telefon och e-post vid frånvaro av medarbetare
- Utföra övriga administrativa arbetsuppgifter utifrån verksamhetens behov
Då tjänsten är under uppbyggnad finns det stor möjlighet att vara med och utforma ditt framtida uppdrag så att det passar verksamhetens behov.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett starkt servicefokus och en välutvecklad samarbetsförmåga - egenskaper som är avgörande för att lyckas i denna roll. Du har en strukturerad och lösningsorienterad inställning och bidrar till att våra processer fungerar effektivt och smidigt.
Du är prestigelös och arbetar med ett starkt engagemang för verksamhetens uppdrag. Med brukaren i fokus samarbetar du för att säkerställa att rätt stöd och insatser ges, där individens behov alltid går före personliga eller organisatoriska gränser.Kvalifikationer
För att bli aktuell för tjänsten krävs att du har:
- Utbildning som socialadministratör, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- God kunskap i lagstiftning som berör arbete inom socialtjänstens område
- Tidigare erfarenhet av administrativt arbete inom socialtjänst
- God datorvana
- B-körkort
- Mycket goda kunskaper i svenska tal och skrift
Utöver detta söker vi dig som har
- Vana att arbeta i Microsoft 365
- God samarbetsförmåga och har lätt för att bygga relationer
- Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten samt i verksamhetssystemet LifeCare
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighetÖvrig information
Intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringstiden.
För tjänster där legitimation/giltigt bevis från Socialstyrelsen på skyddad yrkestitel krävs ska detta lämnas in före anställning.
Språkbedömning genomförs för vissa yrkesgrupper innan anställning kan bli aktuell.
Belastningsregisterkontroll genomförs vid samtliga anställningar inom socialförvaltningen.
För anställningar inom HVB-verksamhet begärs utdraget HVB-hem.
För anställningar inom verksamheter som riktar sig till barn med funktionsnedsättning begärs utdragen barn med funktionsnedsättning samt kontroll av egna uppgifter.
För övriga anställningar inom socialförvaltningen begärs utdraget Kontroll av egna uppgifter.
Om utdraget inte är digitalt ska det tas med i oöppnat kuvert i samband med kontrollen.
Belastningsregistret - begära utdrag www.polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Uddevalla kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.https://extra.skr.se/download/18.18f9f5a61926b4a1e532618/1728397193467/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2024.pdf
