Sociala medier-kreatör | Deltid 20%
2026-02-03
Startdatum & omfattning:
Vi söker dig som kan starta omgående; redan i början av februari är önskvärt, men annars enligt överenskommelse. Tjänsten är anpassad till säsongen då kollo kommuniceras. Den sträcker sig till oktober och omfattar ca 20 % sysselsättningsgrad - ungefär en dag i veckan.
Om oss:
Stiftelsen Barnens Dag är Sveriges ledande arrangör av kolloverksamhet och driver Barnens Ö och Fiskeboda. Varje år välkomnar vi över 5 000 barn till våra cirka 30 sommarkolonier. Vårt uppdrag är att skapa en meningsfull och trygg fritid för barn och unga genom kollo, LSS-kollo och skolresor. Utöver kolloverksamheten erbjuder vi även uthyrning av våra fastigheter till privatpersoner, föreningar och skolor under de perioder då kollo inte pågår.
Vårt kansli ligger vid Odenplan i Stockholm. Här arbetar 11 till 15 medarbetare beroende på säsong. Totalt i organisationen är vi cirka 30 personer året runt, och under sommaren engageras omkring 850 personer i verksamheten. Tillsammans skapar vi sommarens bästa dagar för tusentals barn och unga.
Din roll:
Du arbetar med våra sociala medier och berättar om vår verksamhet på ett trovärdigt, informativt och engagerande sätt; fyllt av kollo, gemenskap och glädje. Våra kanaler riktar sig främst till barn, unga och vårdnadshavare.
Du skapar, redigerar och publicerar innehåll i våra sociala kanaler och har löpande dialog med vår målgrupp. En viktig del av rollen är att vara på plats i verksamheten, särskilt på kollo, där du fångar vardagens ögonblick och skapar innehåll direkt i miljön, alltid med barnens bästa i fokus.
Eftersom uppdraget innebär hantering av personuppgifter kopplade till barn ställs särskilt höga krav på integritet, omdöme och ansvarstagande. Du har god förståelse för GDPR och barns rätt till personlig integritet och säkerställer att innehåll hanteras och publiceras på ett tryggt och korrekt sätt.
Arbetet sker självständigt men i nära samarbete med vår kommunikatör.
Arbetsuppgifter i korthet
Skapa, redigera och publicera innehåll i sociala medier
Planera och schemalägga inlägg
Anpassa innehåll för olika plattformar
Följa trender för att öka räckvidd och engagemang
Delta i kreativ planering och idéarbete
Bemanna kanaler och svara på kommentarer
Om dig:
Du har erfarenhet av att använda sociala medier i ett sammanhang där innehåll ska planeras, skapas och anpassas för mottagaren. Du tycker om att arbeta med bild och video och har ett intresse för foto, film och visuell kommunikation. Du är nyfiken, ansvarstagande och trygg i sociala sammanhang. Du arbetar strukturerat och har lätt för att anpassa dig, även när tempot periodvis är högt.
Dina kvalifikationer:
Vi söker dig som
Du har erfarenhet av planering och produktion av innehåll för sociala medier
God känsla för bild, video och storytelling
God kännedom om GDPR
Är kreativ med öga för detaljer
Uppdaterad kring sociala medier och trender
God svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande kvalifikationer inkluderar:
Erfarenhet av att arbeta i de program och verktyg vi använder, till exempel Premiere Pro, Photoshop, Lightroom, Canva och Meta Business Manager
Goda kunskaper i bild- och videoredigering
Tidigare erfarenhet av arbete på kollo
Att du är bokad att arbeta på kollo på Barnens Ö under sommaren
Utbildning inom kommunikation eller närliggande område
Körkort
Vi erbjuder:
Hos oss får du vara kreativ och skapa lekfullt, varmt och engagerande innehåll med stort utrymme för egna idéer. Du arbetar i en verksamhet som på riktigt gör skillnad för barn och unga, och får samtidigt möjlighet att utvecklas kreativt inom kommunikation och sociala medier.
Ansökan:
Skicka ditt CV och ett personligt brev till rekrytering@stbd.se
senast den 1 mars. Vi rekryterar löpande, så vänta inte med din ansökan! Märk ämnesraden med "Sociala medier 2026".
För mer information om tjänsten, vänligen kontakta Tove Dagerman på: tove.dagerman@stbd.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
