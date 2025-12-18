Social Pedagogue
2025-12-18
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
IES Upplands Väsby är en F-9 skola belägen strax utanför centrala Upplands Väsby. Skolan startade 2020 och har cirka 600 fantastiska elever och 65 hängivna medarbetare.
Vi söker nu en socialpedagog som brinner för att jobba med barn och unga och som vill vara en förebild och en viktig del av deras skoltid.
Som socialpedagog på IES Upplands Väsby är du ute i verksamheten och bygger relationer med eleverna i de olika årskurserna. Du arbetar för att öka tryggheten och engagemanget hos våra elever så att de trivs i skolan och kan fokusera på lärande och social utveckling.
Din roll är också att närvara i klassrummen när det finns behov, samt ibland arbeta individuellt med elever som behöver extra stöd.
Du behöver vara självständig, samtidigt som ditt arbete i hög grad kommer att formas tillsammans med andra medarbetare. Arbetslagsledare, speciallärare, elevhälsoteam och biträdande rektorer är naturliga samarbetspartners i olika elevärenden.
Det är viktigt att du delar Internationella Engelska Skolans värderingar och är en förebild för din omgivning.
I arbetet ingår även att:
• Vid behov kontakta/träffa föräldrar i elevärenden
• Skapa kontakter och relationer med föräldrar, elever och personal
• Tillsammans med medarbetare planera och genomföra aktiviteter för årskurserna som främjar deras sociala utveckling.
• Arbeta med incidenter, samt följa upp med lösningsfokuserade handlingsplaner.
Publiceringsdatum2025-12-18Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning t ex socialpedagog eller lärarassistent
• Goda språkkunskaper i engelska
• Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar är meriterande, liksom förmåga att hantera stressiga situationer och vara flexibel i sitt uppdrag.
• Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Tjänsten är en visstidsanställning på ett år med möjlighet till förlängning.
Ansökan sker via IES Careers.
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före annonsens slutdatum.
Fixed salary
