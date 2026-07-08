Social Media Specialist till NetOnNet
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2026-07-08
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Vi tycker att hemelektronik är fantastiskt. Därför vill vi ge fler människor mer glädje, avkoppling, och produktivitet i vardagen! Genom att göra teknik tillgängligt för alla - så enkelt, prisvärt och hållbart som möjligt - skapar vi värde för våra kunder varje dag.
Nu söker vi en Social Media Specialist som vill vara med och utveckla NetOnNets närvaro i sociala medier och stärka vårt varumärke på både den svenska och norska marknaden. Är du en person som lever och andas sociala medier? Har du koll på trenderna, vet du vad som driver engagemang och brinner för att skapa innehåll som både inspirerar och levererar affärsresultat? Då kan det vara dig vi söker.
Om tjänsten Som Social Media Specialist kommer du driva och utveckla NetOnNets närvaro och agenda i sociala kanaler på både den svenska och norska marknaden. Du kommer bland annat:
Ta fram, äga och efterleva strategi och taktik för NetOnNets närvaro i sociala medier i nära samarbete med övriga på marknadsavdelningen.
Ansvara för innehållsplanering och kanalstrategi.
Driva och optimera våra paid social-aktiviteter.
Ansvara för samarbeten med partners inom influencer-marketing.
Planera och genomföra kampanjer i sociala medier.
Följa upp och analysera resultat från genomförda aktiviteter.
Säkerställa att innehåll och kommunikation stärker både varumärke och försäljning.
Rollen ingår i vårt Brand & Marketing team och rapporterar till Sales & Marketing Director. Du arbetar nära vår Junior Content Creator/Producer, marknadsavdelningen och övriga delar i vårt kommersiella team och organisation.
Vem söker vi? Vi söker dig som är kreativ, nyfiken och självgående, men som samtidigt har ett tydligt affärsfokus. Du gillar att ta initiativ, få saker att hända och trivs i ett högt tempo där förutsättningarna ibland kan förändras snabbt.
Du har ett genuint intresse för sociala medier och håller dig kontinuerligt uppdaterad kring nya plattformar, trender och format. Samtidigt har du förmågan att omsätta idéer till aktiviteter som skapar verklig effekt. För att lyckas i rollen är du strukturerad, har god organisatorisk förmåga och är van att prioritera rätt mellan olika initiativ för att skapa största möjliga affärsnytta.
Vi tror också att du älskar innehållsskapande och känner dig lika bekväm framför kameran som bakom den. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
För att lyckas i rollen som Social Media Specialist hos oss på NetOnNet ser vi gärna att du har:
Minst 2 års erfarenhet från liknande roll inom social media marketing eller motsvarande.
Utbildning inom marknadsföring i sociala medier eller motsvarande.
God förståelse för paid social och digital marknadsföring.
Erfarenhet av att följa upp, analysera och omsätta resultat till konkreta förbättringsåtgärder.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
God kunskap inom Adobe suit och förmåga att vid behov producera enklare innehåll.
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet från e-handel, retail eller annan kommersiell verksamhet.
Kunskaper i norska, både i tal och skrift.
Kunskap inom copywriting/grafisk design.
Erfarenhet av att presentera resultat och analyser för olika delar av organisation.
Vad erbjuder vi? På NetOnNet får du möjlighet att vara med och forma framtiden för en av Sveriges mest framgångsrika e-handelsföretag. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö som uppmuntrar till kreativitet och innovation, där varje individ spelar en avgörande roll för vår framgång. På NetOnNet har vi snabba beslutsvägar och alla medarbetare har möjighet att påverka riktningen för bolaget på daglig basis. En dag på kontoret är alltid kul och som balans mellan arbete och fritid är viktigt för oss!
Wow – det här är vi! NetOnNets arbete präglas av fyra värdeord - #enkla, #nyfikna, #tillsammans och #handlingskraftiga - det är våra ledstjärnor i vardagen. För oss är också mångfald och inkludering viktigt, vi strävar efter att ha en bred mångfald på NetOnNet, dels för att vi ska spegla samhället i stort, dels för att mångfald berikar organisationen med viktiga insikter som ger ökad förståelse för företagets ständigt växande kundbas.
På NetOnNet är kundupplevelsen i centrum. Hos oss genomsyras allt av kärnan i vårt varumärke, låga priser på hemelektronik direkt från lagerhyllan!
Vår arbetsplatsstrategi förenar det bästa av två världar, där vi kombinerar effektiviteten i det digitala arbetssättet med kreativiteten och styrkan med de fysiska mötena. Wow säger vi! Det ger dig möjlighet att arbeta hemifrån en viss del av arbetstiden. På det här viset vill vi forma ett starkt hållbart företag med medarbetare som utvecklas som individer som möjliggör starka resultat.
Bli en del av vårt team! Är du den vi söker? Välkommen med din ansökan! Du söker enkelt genom att klicka på "Skicka ansökan" och registrera din ansökan. Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte för länge – skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig bättre!
Då vi går in i semestertider kommer vi ha begränsad möjlighet att besvara frågor rörande tjänsten, men du är välkommen att mejla till Sofia Hansson, Marketing & Campaign Lead på sofia.hansson@netonnet.com
. Skriv tjänstens titel i rubriken.
Vi accepterar enbart ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Har du referenser, ber vi dig att inte inkludera dem direkt i ansökan, utan lämna dessa vid en senare begäran. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8021519-2092200". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NetOnNet AB
(org.nr 556520-4137), https://career.netonnet.com
Viaredsvägen 14a (visa karta
)
504 64 BORÅS Jobbnummer
9996783