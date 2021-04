Social Media och SEO Manager sökes! - We Quest AB - Organisationsutvecklarjobb i Stockholm

We Quest AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm2021-04-142021-04-14Företaget tillhandahåller en innovativ digital PR-plattform som underlättar förmedling av nyheter och pressutskick till relevanta marknadsföringskanaler. Verktyget erbjuder kommunikatörer möjligheten att effektivt sammanställa pressutskick och företagsinformation i ett lätthanterligt nyhetsrum för ökad massmedial synlighet. Sedan starten 2003 har företaget intagit en världsledande ställning på den nordiska marknaden och bedriver idag verksamhet i 7 olika länder med närmare 5000 nöjda kunder.Är SEO och SEM någonting du brinner för? I den här rollen kommer du att jobba med de senaste uppdateringarna till Google Tag Manager, skriva meta beskrivningar och bidra till företagets framgångar. Eftersom företagets närvaro online är oerhört viktigt för dess framgång kommer din position att spela stor roll för att driva verksamheten framåt.Ansvara för utveckling och implementering av optimeringsstrategier för att öka rankningen av sökmotornHantera sökmotormarknadsföring och betald socialannonsering för fyra huvudmarknader (Sverige, Danmark, Norge, DACH)Utföra pågående sökord forskning inklusive upptäckt och utvidgning av nyckelords möjligheter för att stödja både SEM och SEOPlanera, genomföra och mäta experiment på organiska och betalda trafikkanaler över alla företagets marknaderAnsvara för PPC- budgetArbeta nära med Front-end developer och Digital Marketing Manager för att ständig optimering av alla webbegenskaperArbeta nära med Marketing Communications teamet för att anpassa annonserings aktiviteterRapportera resultat och effektivitet hos organiska och betalkanalerSäkerställa att efterlevnad och regler följs inom dina kanalerHålla koll på de senaste trenderna och brainstorma nya och kreativa tillväxtstrategier med teametVem söker vi?Du har minst tre års erfarenhet av arbete med SEO, SEM och betald socialannonsering helst inom B2B.Erfarenhet av arbete med On- och off- page SEODuktig användare av verktyg som använts för SEO och SEM (Google Tools, sociala plattformar, Ahrefs, SEMrush eller liknande)Svenska och Engelskt talandeDu har analytiska färdigheter och är bekväm med att gräva i Google Analytics och använda CRM- dataHar stark kommersiell drivkraft, uppnår resultat och driver företaget framåtDu är en lagspelare och duktig på att förmedla dina strategier för dina kollegorAnsökan & LönJobbtyp: HeltidPlats: Södermalm, StockholmLön: FastlönKontakt: We Quest Bemanning & Rekrytering. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Om WeQuestWeQuest är ett rekrytering och bemanningsföretag som finns runt om hela Stockholm län. Vårt mål är att förenkla rekryteringsprocessen, både för dig som söker nytt jobb och för de företag som vill anställa nya medarbetare. Vi är rekryteringsspecialister inom sälj, administration, marknad och service. Genom att hålla en tydlig dialog, vara snabba och anpassningsbara samt med en passion för det vi gör säkerställer vi en framgångsrik rekryteringsprocess för alla parter.Keywords: SEO, SEM, B2B, SEO/SEM specialist, Social Media Manager, Paid Social Media, Social Media Marketing, Google Ads, Google Analytics, Google SpecialistVaraktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-10-01We Quest AB5692387