Snötekniker på Kläppen Ski Resort
2026-02-23
Älskar du jobba med människor i fantastisk och kreativ miljö? Kläppen är Sveriges största privatägda fjällanläggning och den första skidanläggning du kommer till i Sälen. Att vi är privatägda med ett långsiktigt tänk i all vår utveckling är unikt i branschen. Det ska kännas stor skillnad att besöka Kläppen, oavsett om man är medarbetare eller gäst hos oss. Vi drivs av passion för utveckling, att göra allt med riktig och ärlig kvalitet. Kännetecken är stark sammanhållning med en hög servicegrad & stort engagemang bland medarbetare. Våra värdeord är Tryggt, Omtänksamt, Personligt och Professionellt, TOPP helt enkelt.
Våra gäster är aktiva familjer där 97% av alla gäster är mer än nöjda med sitt besök och en stor del återvänder årligen. Vår vision är att vara den mest upplevelserika semesterorten i Skandinavien, dit gästerna har som högsta önskan att besöka.
Vi söker nu en snötekniker inom konstsnöproduktion som vill ta ansvar för utveckling, drift och underhåll av vårt snösystem.
Om rollen
Som snötekniker inom konstsnöproduktion kommer du att:
Leda förmännen under snöläggningsperioden och aktivt arbeta mot uppsatta mål för både avdelningen och hela Kläppen.
Delta i och utveckla utbildningen för snöläggare, säkerställa hög säkerhet och effektiv drift samt ge teamet rätt kunskap om systemets funktion.
Ansvara för att skötselrutiner och underhållsplaner för snösystemet är uppdaterade och att allt material underhålls.
Säkerställa dokumentation av service och underhåll i vårt underhållssystem.
Beställa reservdelar och förbrukningsmaterial för att undvika driftsstopp.
Vara drivande i utvecklingen av snösystemet för att optimera snöläggningsperioden.
Fungera som avdelningens specialist och kunskapsbärare inom konstsnösystemet.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av snösystem eller liknande tekniska anläggningar.
Är strukturerad, lösningsorienterad och har god ledarskapsförmåga.
Trivs med att arbeta både praktiskt och strategiskt.
Har god förståelse för budgetarbete och dokumentation.
Vi erbjuder
En nyckelroll i en av Sveriges mest välkända skidorter.
Möjlighet att påverka och utveckla vår snöläggningsverksamhet.
Ett engagerat team och en arbetsmiljö där vi värdesätter samarbete och kvalitet.
