Snöskottning i södra stockholm
Submit AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-10-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Submit AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi söker engagerade och arbetsvilliga personer för snöskottning i södra Stockholm. Är du uthållig, pålitlig och redo att arbeta utomhus i vinterväder? Då kan det här vara något för dig!Om jobbet:
Handskottning av snö runt bostadsområden, parkeringar, trottoarer och uppfarter.
Flexibla arbetstider - vi arbetar när snön faller!
Del av ett engagerat team som bidrar till att skapa säkra gångvägar och ytor för våra kunder. Vi söker dig som: Har en positiv inställning och är fysiskt aktiv,Kan arbeta självständigt och i grupp. Är flexibel och beredd att arbeta tidiga morgnar, sena kvällar eller när snön kräver det.
Profil:
God förmåga att ta egna initiativ
Flexibel och kan hoppa in med kort varsel
Stresstålig
Svenska flytande i tal och skrift
Erfarenhet av snöskottning eller andra utomhusarbete
Meriterande: Körkort B
Erfarenhet av snöskottning eller andra utomhusarbete
Stor möjlighet till förlängning även efter vintern inom bland annat lager, produktion, transport och trädgårdsarbete. Hör av dig till oss snarast då vi tillsätter platser löpande!
Om oss:Vi på Submit kännetecknas av ett genuint engagemang och strävar alltid efter att skapa de mest gynnsamma förutsättningarna. Vi värdesätter varje individ och sätter stor värdering på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare inte bara trivs utan också har möjlighet att utvecklas fullt ut. Som konsult hos Submit öppnas dörrar till professionell tillväxt och möjligheter att bygga värdefulla nätverk som kommer att vara en tillgång för dig i framtiden. Vi tror på att investera i våra medarbetares personliga och professionella utveckling. Därför tillhandahåller vi en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela din resa, och som finns där för att ge vägledning och stöd på vägen mot framgång.
Låter detta som något för dig? Ansök idag! Vid frågor om tjänsten kontakta sebastian@submitbemanning.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Submit AB
(org.nr 559072-8837) Arbetsplats
Submit Bemanning Kontakt
Kevin Söderberg kevin@submitbemanning.se Jobbnummer
9568644