Snickarkunnig till allserviceföretag
Lill-sia Skog och Fastighetsservice AB / Fastighetsskötarjobb / Ljusdal
2026-05-20
Lill-sia Skog och Fastighetsservice AB är ett relativt nystartat företag i Järvsö som jobbar brett inom fastighetsservice och städ, ett allserviceföretag med basen i turist-/uthyrningsboenden men som också gärna jobbar mot de bofasta i området.
Vi jobbar med fastighetsskötsel, renovering, snöröjning, grönyteskötsel och städ i alla de former mm
Vi har expanderat mycket senaste året och saknar just nu personal inom vissa områden.
Därför söker vi nu en person med kunskap och självförtroende inom enklare snickeri och problemlösning. Publiceringsdatum2026-05-20Dina arbetsuppgifter
Hos oss är ingen dag den andra lik. Ena dagen kan bestå av att byta batterier i brandvarnare och nästa kan det handla om att bygga enklare förråd. Däremellan får du rycka in och städa, skotta snö eller köra gräsklippare. Kanske bära flyttkartonger eller köra sopor.
Ja verksamheten är väldigt varierad och i ständigt förändring. Men vi behöver någon med kompetens inom snickeri för att få en bättre balans mellan de olika delarna i företaget.
Vem är du
Den vi söker behöver vara lyhörd och flexibel och inte rädd för att testa nya arbetsuppgifter eller kasta sig mellan olika typer av jobb.
Du måste vara självgående och lösningsorienterad då en del jobb sker på egen hand. Men samtidigt behöver du vara en lagspelare som kan arbeta tillsammans med många olika personligheter i alla åldrar och med väldigt olika bakgrund.
Meriterande om du har något eller några av följande kompetenser:
RARB-kort
BE-kort
Motorsågskort
Fastighetsskötarutbildning
