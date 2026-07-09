Snickare till Veterankraft!
Veterankraft AB / Snickarjobb / Nacka Visa alla snickarjobb i Nacka
2026-07-09
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Vill du jobba som snickare – på dina egna villkor – och samtidigt göra skillnad i människors vardag för både äldre och yngre? Nu behöver vi förstärkning med flera nya kollegor! Vi söker främst dig som har lång arbetslivserfarenhet.
Har du en passion för hantverk och att skapa hållbara lösningar? Vi söker nu engagerade snickare som vill bidra med sin kompetens och sitt hantverk till både stora och små projekt. Hos oss får du möjlighet att arbeta med varierande uppdrag, både inom exempelvis renovering och nybyggnation. Om du är en erfaren snickare som trivs med att ta ansvar och arbeta både självständigt och i team, kan detta vara jobbet för dig!
Tre fördelar att arbeta som veteran hos oss:
Du styr själv din arbetstid och låser inte upp dig
Du känner dig behövd och kan bidra till andra
Du får ett socialt och roligt jobb
Vi söker dig som
Är senior och vill fortsätta bidra med ditt engagemang
Har erfarenhet och har arbetat som snickare
Du har grundläggande datavana (t.ex. för tidrapportering) och behärskar svenska i tal och skrift
Villkor & förmåner
Flexibla arbetstider – du väljer själv när och hur mycket du vill jobba
Trygghet genom kollektivavtal och försäkring
Social gemenskap – deltagande i träffar och aktiviteter för medarbetarePubliceringsdatum2026-07-09Om företaget
Veterankraft gör skillnad varje dag, för både veteraner och kunder genom sitt engagemang och sina insatser. Varje år utför våra veteraner tjänster för tusentals hushåll och företag och bidrar till att göra våra kunders vardag enklare, samtidigt som våra veteraner får ett tryggare och ett rikare socialt liv. Veterankraft är ett av Sveriges ledande bemanningsföretag och största leverantör av hushållsnära- och företagstjänster. Vi finns representerade på ett 40-tal orter frän Luleå̊ i norr till Trelleborg i söder. Veterankraft har under sina verksamma år utnämnts till Gasell och Mästargasell av Dagens Industri sju år i rad.Så ansöker du
Vill du vara med och göra vardagen enklare för andra – samtidigt som du håller igång och har roligt? Bli en del av Veterankraft du också – ansök redan idag!
Har du frågor om livet som veteran, vänligen kontakta nackavarmdo@veterankraft.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8045124-2094336". Arbetsgivare Veterankraft AB
(org.nr 556767-7694), https://veterankraftab.teamtailor.com
Järnvägsgatan 36 (visa karta
)
131 54 NACKA Jobbnummer
9998063