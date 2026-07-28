HR-partner med fokus på rekrytering Stockholm
Kustbevakningen / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-07-28
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Kustbevakningen är en civil statlig myndighet som dygnet runt övervakar Sveriges kust och stora insjöar. Med vår maritima förmåga är vi en central operativ aktör i den maritima miljön. Vi har ett unikt uppdrag inom totalförsvaret där vi har uppdrag både inom det civila försvaret och under vissa förutsättningar även inom det militära försvaret. Vårt uppdrag omfattar sjöövervakning, ordningshållning, brottsbekämpning samt miljöberedskap till sjöss. Genom kontinuerlig insamling och delning av sjöinformation till andra myndigheter skapar vi en civil sjölägesbild som är avgörande för både krisberedskap och säkerhet i den maritima miljön.
Våra fartyg och flygplan genomför ständigt sjöövervakning och vi kan agera snabbt vid hot om brottslighet, nödsituationer, olyckor eller hot mot sjösäkerheten. Kustbevakningen kombinerar denna övervakning med beredskap för räddnings- och miljöräddningstjänst till sjöss. Detta stärker samhällets förmåga att förebygga händelser och om något händer hantera och återställa ordning och säkerhet i den maritima miljön.
Kustbevakningen är en arbetsplats som präglas av samarbete och engagemang över de organisatoriska gränserna. Här finns engagerade medarbetare med varierande kompetenser vilket skapar en dynamisk arbetsplats med ständiga möjligheter att lära nytt. Kustbevakningen arbetar med och har stort fokus på medarbetarskap och ledarskap och det är därför viktigt att din värdegrund stämmer överens med Kustbevakningens – helhetssyn, välvilja och engagemang. Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.Publiceringsdatum2026-07-28Beskrivning
Kustbevakningen söker dig som vill arbeta i en händelserik och varierande roll som HR-partner. Du kommer att tillhöra HR-enheten, som är en del av Personal- och ekonomiavdelningen.
Personal- och ekonomiavdelningen har det övergripande ansvaret inom myndigheten för frågor inom personal, lön, ekonomi, upphandling samt utbildning. HR-enheten omfattar en kompetensbredd inom HR, rekrytering, system/lön samt arbetsmiljö och förhandlingsområdet och består idag av drygt 20 medarbetare. Enhetens uppdrag är att utifrån verksamhetens behov ge ett proaktivt, enhetligt och professionellt stöd och rådgivning till chefer inom alla HR-områden.
Inom enheten är vi 10 HR-partners och 4 rekryteringspartners, fördelade på orterna Karlskrona, Göteborg och Stockholm. Enheten består även av löneadministratörer, HR-administratör, systemansvariga, rekryteringschef och förhandlingschef. Som medarbetare i HR-enheten på Kustbevakningen har du ett nära samarbete med alla dina kollegor- vi är ett sammansvetsat gäng som ger varandra stöd och är varandras bollplank i vardagen.
Kustbevakningen genomgår en stor förändringsresa med nya förutsättningar i omvärlden, förändrad organisation och ökade krav på flexibilitet. För att kunnat stötta verksamheten på bästa sätt behöver vi på HR-enheten också öka vår flexibilitet. Därför söker vi en ny kollega som kan agera både i rollen som HR-partner och som rekryteringspartner. Dina arbetsuppgifter
I rollen som HR-partner ansvarar du för att initiera, samordna, driva, utveckla samt följa upp det strategiska och operativa HR-arbetet vid Kustbevakningen. I rollen arbetar du för att stödja och stärka chefers förutsättningar till att professionellt och effektivt sköta sitt arbetsgivaruppdrag. Dessutom medverkar du, utifrån ett brett helhets- och arbetsgivarperspektiv, till att chefer och ledning bedriver en personalpolitik som är i linje med Kustbevakningens vision, verksamhetsidé och värdegrund.
I rollen som rekryteringspartner arbetar du med att självständigt ansvara för att starta upp, genomföra, följa upp och utveckla frågor inom rekryteringsområdet samt tillhörande administration utifrån myndighetens process för rekrytering. Du ger även stöd till rekryteringsansvariga chefer i frågor gällande rekrytering och anställningsvillkor samt genomför säkerhetsprövningar enligt myndighetens rutiner och riktlinjer.
Du kommer att arbeta i nära samverkan och partnerskap med myndighetens chefer.
Denna tjänst går att söka i antingen Stockholm, Göteborg eller Karlskrona. För att underlätta hanteringen av ansökningar har vi valt att samla alla ansökningar i annonsen för Karlskrona. När du skickar in din ansökan får du möjlighet att notera vilken ort du söker till.
Sök tjänsten här!
Läs mer om tjänstens kvalifikationer och villkor, och sök tjänsten på vår hemsida: https://kustbevakningen.varbi.com/se/what:job/jobID:955967/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kustbevakningen
(org.nr 202100-3997), https://www.kustbevakningen.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Bastionsgatan 18 (visa karta
)
371 23 KARLSKRONA Arbetsplats
Kustbevakningen Kontakt
Enhetschef
Kristina Aurell 070-6538633 Jobbnummer
10014430