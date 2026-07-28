Adecco söker två batch-operatörer till Thermo Fisher Scientific i Uppsala
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2026-07-28
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Nu söker Adecco två processoperatörer till vår kund Thermo Fisher Scientific i Uppsala. Är du en driven lagspelare som trivs med praktiskt arbete och högt tempo? Söker du ditt första jobb eller vill prova på en ny bransch? Då kan tjänsten som processoperatör vara något för dig!
Om uppdraget
Adeccos kund Thermo Fisher Scientific söker två processoperatörer till Stans & Direktflöde i Uppsala. Här blir du en viktig del av produktionen och arbetar nära de ordinarie operatörerna för att säkerställa ett effektivt produktionsflöde.
Som processoperatör kommer du främst att arbeta som batch-operatör där du ansvarar för att fylla på material, stötta de driftande operatörerna och hjälpa till med olika praktiska arbetsuppgifter runt produktionen. Arbetet innebär ett högt tempo och kräver att du trivs med att vara i rörelse under större delen av arbetsdagen.
Arbetsuppgifterna består bland annat av:
Påfyllning av material i produktionen
Stötta driftande operatörer i det dagliga arbetet
Hämta och transportera material
Bidra till att produktionsflödet fungerar smidigt
Utföra praktiska arbetsuppgifter i och omkring produktionen
Arbetet är fysiskt och innebär en del lyft samt mycket rörelse under arbetsdagen.
Anställningsformen är ett konsultuppdrag via Adecco med start omkring vecka 35. Uppdraget löper initialt till och med sista oktober, med möjlighet till förlängning. Arbetet bedrivs i 2-skift.
Om dig
Vi söker dig som är positiv, engagerad och trivs med praktiskt arbete. Tidigare erfarenhet från industri eller produktion är meriterande men inget krav. Vi ser gärna att du är i början av din karriär, söker ditt första jobb eller vill prova på en ny bransch.
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
Driven och ansvarstagande
Kommunikativ och samarbetsorienterad
Initiativtagande och serviceinriktad
Bekväm med fysiskt arbete
Noggrann och pålitlig
Trivs i ett högt arbetstempo
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Kontaktuppgifter
Har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.
Sökord
Processoperatör, Batchoperatör, Industri, Produktion, Life Science, Thermo Fisher Scientific, Adecco, Uppsala, 2-skift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Dragarbrunnsgatan 42 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Adecco Kontakt
Consultant Manager
Amila Dresevic amila.dresevic@adecco.se Jobbnummer
10014427