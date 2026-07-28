Personlig assistent till ärende i centrala Jönköping
Jönköpings kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Jönköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Jönköping
2026-07-28
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Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du arbeta stödjande för att underlätta någon annans vardag? Har du kanske intresse för hundar och trädgårdar? Då är det dig vi söker till ett av våra nya ärenden där relation, lyhördhet och respekt går hand i hand - Läs vidare för att veta mer!
Ditt nya jobb
Du kommer arbeta med en kvinna med en fysisk funktionsnedsättning som är i behov av personlig assisstans i vardagens alla moment. Du arbetar i medborgarens hem och närmiljö i Jönköping, och i hemmet finns två små glada sällskapshundar som du också kommer att vårda om. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat socialt stöd, personlig omvårdnad, förflyttning och hushållsarbete så som städ, tvätt och matlagning. Medborgaren har en hörselnedsättning, så viktigt med tydlig kommunikation. Arbetet utgår alltid från medborgarens behov, dagsform men också önskemål med rätt till självbestämmande. Integritet, sekretess och ett professionellt bemötande är också avgörande i alla situationer.
Som personlig assistent är du ett stöd i vardagen genom att skapa struktur, delta i aktiviteter och bygga en förtroendefull relation. Arbetet formas efter individen och kan innebära allt från lugna stunder i hemmet till trädgårdsarbete och promenader av hundar, vi ser därmed gärna att du har intresse för växter och djur. Arbetet bygger på att skapa en långsiktig, trygg och förtroendefull relation med medborgaren där lyhördhet, respekt och kontinuitet är viktiga delar.
Din kompetens
Vi ser gärna att du är utbildad personlig assistent, undersköterska eller barnskötare alternativt har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, men inget krav
Meriterande med erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg
Meriterande med grundläggande kunskaper om personlig assistans och självbestämmande, samt hygien och säker förflyttning
Viktigt att du tål och är van vid hundar, eftersom det ingår i arbetet
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal, skrift och läsförståelse samt god datorvana
Du har god fysisk rörlighet då arbetet kan vara fysiskt krävande
Du har B-körkort och tillgång till egen bil
Du som söker är lyhörd, respektfull och inkännande för medborgarens behov och vilja. Det är viktigt att du kan strukturera, ta ansvar och prioritera dagliga arbetsuppgifter, samtidigt som du följer givna instruktioner bra. Du hanterar både planerade och oförutsedda situationer ansvarsfullt med ett lugnt och gott omdöme. Du har god kommunikation och samverkan med både medborgare, anhöriga och andra aktörer där en bra och ömsesidig dialog är avgörande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Som personlig assistent får du ett flexibelt och meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i andras liv. Under ett tillitsbaserat ledarskap får du förutsättningar att ta ansvar och bidra till utvecklingen av verksamheten. Som medarbetare i Jönköpings kommun erbjuds du en trygg anställning och avtalsenligt lön, samt förmåner som friskvårdsbidrag och betald semester från första anställningsåret.
Läs mer om vad vi erbjuder här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare
Välkommen till oss
Område personlig assistans ger stöd till barn och vuxna med intellektuella, neuropsykiatriska eller
fysiska funktionsnedsättningar. Vårt mål är att stärka individens egna förmågor och skapa förutsättningar för ett så självständigt liv som möjligt. Hos oss blir du en del av en mindre arbetsgrupp där flexibilitet, samarbete och ett prestigelöst förhållningssätt är viktigt - varje dag hos oss innebär nya möjligheter att skapa en positiv påverkan!
Bra att veta
Rekryteringen avser två tillsvidaretjänster på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Medborgaren ser gärna kvinnliga sökanden. Arbetet är förlagt till dag, kväll och journatt, vardag som helg. Vi erbjuder alltid 100 % sysselsättningsgrad och arbetar med samplanering där arbete hos annan medborgare kan förekomma.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringstiden. Observera att återkopplingen i rekryteringsprocessen kan dröja något under semesterperioden.
Den här befattningen är arbetsvärderad. Personlig assistent utbildad återfinns i basgrupp D och personlig assistent (outbildad) återfinns i basgrupp B. För mer information om befattningens löneintervall se: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/lon-och-lonestatistik
Vill du veta mer?
Kontakta rekryterande Enhetschef Josefin Natzén via 036-10 22 05 (åter från semester 24/8) eller chefskollega Fredrik Glader via 036-10 79 38
Fackliga representanter: Fackliga företrädare för socialförvaltningen
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som personlig assistent!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings Kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun (visa karta
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551 89 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Josefin Natzén josefin.natzen@jonkoping.se 036-102205 Jobbnummer
10014431