Elma Steakhouse i Västerås söker bartender för helgarbete
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2026-07-28
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Elma Steakhouse i Västerås söker bartender för helgarbete
Är du serviceinriktad, stresstålig och trivs i en livlig restaurangmiljö? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Bartender på fredagar och lördagar
Kvälls tider
Deltid/extra vid behovDina arbetsuppgifter
Blanda klassiska drinkar och cocktails
Ge gästerna service i toppklass
Hålla ordning och struktur i baren
Samarbeta med restaurangens övriga personal
Vi söker dig som
Har erfarenhet som bartender
Är positiv, ansvarsfull och noggrann
Klarar av att arbeta i högt tempo
Talar svenska eller engelska
Vi erbjuder
Ett härligt team och en modern arbetsplats
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
Möjlighet till fler arbetspass för rätt person Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: hoseng_elma@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Elma Steak House AB
(org.nr 559345-2260)
slottsgatan 27 (visa karta
)
722 11 VÄSTERÅS Jobbnummer
10014429