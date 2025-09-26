Snickare till Sälen
2025-09-26
ExpanderaMera söker flera självgående snickare till uppdrag i Sälen.
För denna tjänst behöver du ha minst 6 år erfarenhet inom yrket.
Eftersom uppgifterna kan variera är det bra om du har breda yrkeskunskaper.
Vi söker dig som kan kommunicera på svenska eller engelska. Kan du bara ett annat språk då det alltid är värd att kolla med oss.
Yrkesbevis och körkort är meriterande.
Dessa uppgifter kan förekomma: Stomkomplettering, stomme, gipsning, sätta reglar, tak, golv m. m.
Skicka in din ansökan redan idag till: jobb@expanderamera.se
Följande info ska finnas i din ansökan:
• Namn och kontaktuppgifter
• Din erfarenhet inom yrket. (Skriv på vilka företag du har arbetat, när och hur länge, samt ange referenser.)
• Har du några certifikat/yrkesbevis skicka dem gärna med.
• Vilka språk du kan kommunicera fritt
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: jobb@expanderamera.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "http://www.expanderamera.se".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556547-9630), http://expanderamera.se
780 67 SÄLEN
ExpanderaMera Jobbnummer
9528435